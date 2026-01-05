Jinete venezolano entre los nominados al premio Eclipse Award 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Eclipse Awards, propiedad de la NTRA y producidos por ella, están patrocinados por la NTRA, Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB). Los premios llevan el nombre del gran caballo de carreras del siglo XVIII y padre fundador Eclipse, que comenzó a competir a los cinco años y se mantuvo invicto en 18 carreras, incluidas ocho walkovers.

Eclipse fue el padre de los ganadores de 344 carreras, incluidos tres Derbys de Epsom. La votación de los Eclipse Awards está a cargo de la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB), Daily Racing Form, los funcionarios de carreras miembros de la NTRA y el personal de campo de Equibase.

Eclipse Awards: Los galardones será entregados la noche del jueves 22 de enero

El jueves 22 de enero será celebrada la edición 55 de los Eclipse Awards. La ceremonia se llevó en The Breakers Palm Beach, donde serán premiados los campeones de la temporada anterior. Como se conoce, este es el galardón más importante concedido a la hípica estadounidense a escala nacional. Para la premiación son escogidos purasangres en sus diferentes categorías, y en la clase humana.

Potro de 2 años: Brant, Gstaad (GB), Ted Noffey

Potra de 2 años: Cy Fair, Explora, Super Corredora

Macho de 3 años: Baeza, Journalism, Sovereignty

Hembra de 3 años: Good Cheer, Nitrogen, Shisospicy

Caballo maduro en arena: Forever Young (JPN), Nysos, Sierra Leone

Yegua madura en arena: Scylla, Splendora, Thorpedo Anna

Macho Sprinter: Bentornato, Book'em Danno, Nysos

Hembra Sprinter: Kopion, Shisospicy, Splendora

Macho en grama: Deterministic, Notable Speech (GB), Rebel's Romance (IRE)

Hembra en grama: Gezora (FR), She Feels Pretty, Shisospicy

Steeplechase: Cool Jet (IRE), Swore, Zanahiyr (IRE)

Propietario: Godolphin, Klaravich Stables, Spendthrift Farm

Criador: Don Alberto Corporation, Godolphin, WinStar Farm

Entrenador: Chad Brown, Brad Cox, Bill Mott

Jinete: Irad Ortiz, Jr., Flavien Prat, John Velázquez

Jinete aprendiz: Christopher Elliott, Yedsit Hazlewood, Pietro Moran

Eclipse Awards: Venezolanos ganadores

Este año y por segunda entrega consecutiva, un jinete aprendiz es nominado al premio Eclipse Awards. Christopher Eliiott Bracho, luego de un primer año como aprendiz y consagrarse como el mejor de la nación hasta mediados de la temporada 2025, aparece en esta majestuosa lista.

Recordamos que el pasado año, José Gregorio Torrealba, fue nominado a este mismo renglón, pero fue superado por Erick Asmussen.

Sólo dos jinetes venezolanos han podido alzar dicho galardón como los mejores jinetes profesionales en Estados Unidos. El primero en hacerlo fue Ramón Alfredo Domínguez en los años 2010, 2011 y 2012. Seguido y de manera consecutiva por Javier Castellano en el año 2013, 2014, 2015 y 2016.