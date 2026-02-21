Luka Doncic supera a Kobe Bryant en una estadística histórica

Suscríbete a nuestros canales

La sombra de las leyendas en el Staples Center (ahora Crypto.com Arena) suele ser imponente para cualquier jugador, pero Luka Dončić parece caminar bajo ella con la naturalidad de quien nació para vestir el púrpura y oro. Tras su última exhibición ofensiva, el base esloveno ha alcanzado un hito que hasta hace poco parecía reservado exclusivamente para los nombres en lo alto del pabellón: superar a Kobe Bryant en partidos de 35 puntos y 10 asistencias.

Con esta actuación, Dončić se posiciona ahora en el tercer puesto histórico de la franquicia en esta categoría estadística tan específica, que combina la agresividad anotadora con la visión de juego de élite. Superar a The Black Mamba en cualquier registro de los Lakers no es tarea menor, considerando que Bryant defendió esa camiseta durante dos décadas.

Lo más sorprendente es la velocidad con la que Luka ha escalado este ranking. Desde su llegada en aquel mediático traspaso por Anthony Davis en febrero de 2025, Dončić ha transformado la ofensiva de los Lakers, promediando números que recuerdan a las épocas más gloriosas de Magic Johnson pero con la capacidad ejecutora de los grandes anotadores modernos.

El ranking de los maestros

La lista de jugadores con partidos de 35+ puntos y 10+ asistencias en la historia de los Lakers es ahora un olimpo selecto:

Magic Johnson: El líder indiscutible y arquitecto del "showtime". Jerry West: El "logo", cuya capacidad combinada de anotación y pase definió una era. Luka Dončić: El recién llegado que ha desplazado a Kobe Bryant al cuarto lugar.

Este récord es solo el síntoma de una realidad mayor: los Lakers son ahora, oficialmente, el equipo de Luka. Con LeBron James en la etapa final de su carrera asumiendo un rol de mentor y facilitador, Dončić ha tomado las riendas de la anotación. Su capacidad para registrar estos números mientras mantiene a los Lakers en los puestos de vanguardia de la Conferencia Oeste (actualmente 5tos con un récord de 34-21) ha silenciado a quienes dudaban de su integración a mitad de la temporada pasada.