LVBP podría adelantar la temporada para cumplir con su participación en torneos internacionales

La planificación del béisbol profesional venezolano ya mira hacia el futuro inmediato de cara a su próxima edición. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional estudia modificar su calendario habitual con el objetivo de asegurar su participación en los torneos internacionales de la Serie del Caribe y Serie de las Américas en 2027.

La posibilidad de comenzar la próxima campaña en los primeros inicios de octubre fue confirmada por Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, durante una entrevista en El Infield Podcast. Situación que ha generado miles de comentarios en las redes sociales por parte de los fanáticos.

Esta idea tiene que ver exclusivamente con la necesidad de ajustar tiempos y evitar incumplimientos con estos torneos internacionales, así como con toda la preparación del equipo que quede campeón en la pelota criolla.

LVBP - 2026-2027

De acuerdo con lo explicado por Palmisano, el plan contempla que la temporada comience entre el 3 y el 5 de octubre. El calendario estaría diseñado para que el último encuentro de la serie final se dispute el 22 de enero, respectivamente.

Con ese cronograma que se está planteando, el representante venezolano tendría apenas dos días para enfocarse en la Serie del Caribe, que iniciará el 24 de enero y se extendería hasta el 31 de dicho mes.

Una vez finalizado ese torneo, tendrían que ponerse en marcha para su participación en la Serie de las Américas, que está prevista para arrancar el 2 de febrero. Asimismo, también adelantó que se prevén conversaciones con autoridades del béisbol organizado en República Dominicana, Puerto Rico y México, con la intención de ser un mediador para que estos países se incorporen a los dos torneos y así garantizar más un espectáculo de primer nivel.

Finalmente, la LVBP apuesta a un calendario que combine organización, competitividad y excelencia para cumplir con sus compromisos en los torneos internacionales. Sin duda alguna, esta propuesta de adelantar la temporada será uno de los temas más conversados en los próximos meses en Venezuela.