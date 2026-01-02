Primer alumbramiento: Nieta de Tapit fue el primer potro nacido en 2026 que fue registrado

Suscríbete a nuestros canales

Comenzaron los alumbramientos en Estados Unidos, en especial de aquellos sementales en su primer año como reproductores. Esta llegada tuvo un comienzo rápido con el ejemplar Muth que cumple su rol en el Gainesway, engendrando su primer potro reportado el 1 de enero.

Este primer vástago es una potra nieta de Tapit proveniente de su hija Marlinspike, que también criada y utilizada por Gainesway, es media hermana de Bullet (War Front), ganadora de múltiples stakes. Marlinspike es hija de Surfside por Seattle Slew.

Muth, hijo de Good Magic, encabezó la subasta de potros de dos años en entrenamiento de Ocala Breeders' Sales de marzo de 2023, ganó carreras de Grado 1 a los 2 y 3 años para Zedan Racing Stables y el entrenador Bob Baffert, ganando el American Pharoah Stakes (G1) a los 2 años antes de quedar segundo en la Breeders' Cup Juvenile (G1). A los 3 años, ganó el San Vicente Stakes (G2) antes de conquistar el Arkansas Derby (G1).

Muth se retiró con un récord de 5 victorias y 2 segundos en nueve carreras y ganó $1,589,600.

Good Magic es hijo del semental de élite Curlin, que hasta el momento ha engendrado dos ganadores de stakes de grado con hijas de Tapit, incluido el Caballo del Año 2023 y campeón macho mayor en tierra Cody's Wish y el ganador de grado 2 Tenfold, quien fue tercero en el Preakness Stakes 2018 (G1).

Muth se presenta en Gainesway por 30.000 dólares, para su servicio.