El teléfono que nunca sonó: Trea Turner y su sorpresiva ausencia en el Team USA

Cuando se publicaron las listas oficiales para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, los fanáticos del equipo de las barras y las estrellas notaron un vacío inmediato: el nombre de Trea Turner no aparecía por ninguna parte.

La sorpresa no es para menos. Turner se convirtió en una auténtica leyenda del torneo en 2023, cuando igualó el récord histórico de cinco cuadrangulares en una sola edición, siendo la pieza clave que impulsó a la novena estadounidense hasta la gran final contra Japón. Sin embargo, para esta nueva cita internacional, el "Capitán América" de los Phillies no recibió la llamada.

“El teléfono nunca sonó”

El lunes, tras los primeros movimientos de la pretemporada, Turner rompió el silencio sobre su exclusión. Con una mezcla de resignación y desconcierto, el campocorto dejó claro que su disposición era absoluta.

"Es algo que quería hacer, pero el teléfono nunca sonó", confesó Turner. "Es un torneo muy divertido y con gusto lo habría vuelto a hacer. Ya lo dije la última vez: si alguna vez me lo piden, mi respuesta siempre será un sí".

Un roster "repleto" y el cambio de guardia

Aunque las razones exactas detrás de la decisión del mánager Mark DeRosa y el gerente general Michael Hill no se han hecho públicas, la profundidad de talento en las paradas cortas parece ser el factor determinante. El propio Turner reconoció que el equipo de este año está "repleto" de estrellas jóvenes que atraviesan un momento estelar.

Para esta edición, el Team USA ha apostado por el relevo generacional en la posición de campocorto:

Bobby Witt Jr. (Royals): Proyectado como el titular indiscutible tras su ascenso meteórico.

Gunnar Henderson (Orioles): La joven estrella que aporta versatilidad y un bate zurdo de élite.

A diferencia de Turner, tres de sus compañeros en los Phillies de Filadelfia sí harán el viaje: el inicialista Bryce Harper, el slugger Kyle Schwarber (como designado) y el relevista Brad Keller.

Enfoque total en la Ciudad del Amor Fraternal

A pesar de la decepción internacional, Turner no planea perder el tiempo. En lugar de viajar con la selección el próximo mes, centrará toda su energía en los entrenamientos de primavera para encarar su cuarta temporada con los Phillies.

Turner viene de un 2025 sólido, donde registró una línea ofensiva de .304/.355/.457 en 141 juegos, demostrando que, a pesar de no haber sido convocado, sigue siendo uno de los bates más consistentes y peligrosos de las Grandes Ligas. Para Filadelfia, tener a su estrella descansada y enfocada desde el primer día de marzo podría ser, irónicamente, la mejor noticia de la pretemporada.