Vladimir Guerrero Jr. y la espina de la Serie Mundial: "Ya pasé la página"

Cuando los Blue Jays de Toronto cayeron en el séptimo juego de la Serie Mundial tras una desgarradora undécima entrada, Vladímir Guerrero Jr. se convirtió en una imagen de soledad absoluta. Fue el último en abandonar el dugout del Rogers Centre, asimilando en silencio la derrota ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ese momento de introspección fue su forma de procesar el fin de una temporada histórica que se escapó por muy poco. “Cuando me fui, sentí que me había enfrentado a la realidad. Lo único que me quedaba por decir era ‘gracias a Dios’ por el año que tuve y por el esfuerzo del equipo”, confesó Guerrero este lunes. “En ese preciso instante, simplemente pasé la página”.

Un nuevo roster para un objetivo intacto

Aunque los jugadores de posición se presentaron oficialmente al campamento de primavera esta semana, Guerrero llevaba días trabajando en el Complejo de Desarrollo del equipo. Su optimismo no ha mermado tras el subcampeonato; de hecho, asegura que la versión de 2026 le genera mejores sensaciones que la que alcanzó la gloria en 2025.

"Creo que somos muy capaces", afirmó el dominicano a través de su intérprete. Guerrero destacó las incorporaciones clave del estelar Dylan Cease, el brazo de Cody Ponce y el poder del antesalista japonés Kazuma Okamoto. "Creo que va a ser incluso más divertido. Me siento genial y tengo la convicción de que somos capaces de lograr cosas muy grandes este año".

Liderazgo en la era post-Bichette

A sus 26 años, "Vladdy" es ahora el jugador con más tiempo en la organización, asumiendo el rol de capitán tras la partida de su eterno socio, Bo Bichette, quien firmó con los Mets de Nueva York por 126 millones de dólares.

A pesar de ser el rostro indiscutible de la franquicia, Guerrero prefiere la humildad: “No me considero un líder, siempre me veo como un buen compañero. Y cuando eres un buen compañero, te conviertes en un buen líder por consecuencia”.

Sobre la ausencia de Bichette, con quien compartió una década desde las ligas menores, Guerrero fue honesto pero pragmático: “Es difícil no tenerlo cerca después de 10 años juntos, pero entiendo que esto es un negocio y él tiene que velar por su familia. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante”.