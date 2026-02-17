El nuevo arsenal de los Mets: Carlos Mendoza analiza el impacto de Luis Robert

Suscríbete a nuestros canales

El timonel de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, encara la temporada 2026 con un roster profundamente renovado y repleto de estrellas. Sin embargo, entre tantas figuras, hay un nombre que despierta una chispa especial en el estratega venezolano: el jardinero central cubano Luis Robert Jr.

Robert llega a Queens para adueñarse del jardín central, prometiendo ser un refuerzo de doble vía. Su combinación de un guante de jerarquía —avalado por un Guante de Oro— y un potencial ofensivo de élite lo posicionan como una de las adquisiciones más intrigantes del invierno.

El reto de la salud: La prioridad del cuerpo técnico

"Sabemos lo que puede hacer cuando está saludable. Ya lo vimos en 2023", aseguró Mendoza, recordando la campaña en la que el cubano despachó 38 cuadrangulares. Para el mánager, la clave reside en el entorno: "Ahora estará rodeado de grandes jugadores y no le pediremos que lleve toda la carga ofensiva; eso le quitará mucha presión de encima".

La durabilidad ha sido el talón de Aquiles de Robert, quien aún no ha logrado alcanzar la barrera de los 150 juegos en una sola campaña. Por ello, Mendoza confirmó que el cuerpo médico de los Mets tiene como prioridad absoluta fortalecer su físico durante esta primavera. "Nuestro trabajo es mantenerlo saludable y en el terreno. Si lo logramos, es un pelotero capaz de hacer cosas especiales", sentenció.

El "Factor X" en un lineup de ensueño

Aunque los reflectores apuntarán naturalmente hacia Juan Soto y Francisco Lindor, Carlos Mendoza visualiza a Luis Robert como el elemento que puede desequilibrar la balanza en la División Este.

A pesar de que sus promedios de bateo en las últimas dos temporadas (.224 y .223) han sido discretos, los Mets se aferran a las señales de recuperación que mostró en el cierre de 2025. En la segunda mitad de la zafra pasada, Robert ligó para un sólido .295/.352/.456 con 18 remolcadas en apenas 31 encuentros, demostrando que su talento sigue intacto.

"Me emociona tenerlo con nosotros. Nos ayudará mucho y pensamos que es la pieza que nos llevará al siguiente nivel", expuso Mendoza con optimismo.

El posible orden al bate para 2026

El estratega ofreció un adelanto de cómo planea confeccionar su alineación para el Día Inaugural. La parte alta del lineup luce temible:

Francisco Lindor (SS)

Juan Soto (RF)

Bo Bichette (3B)

Jorge Polanco (2B) – El favorito para el cuarto puesto.

Luis Robert Jr. (CF) – Ubicado estratégicamente en el quinto lugar para castigar a los lanzadores que intenten evitar a los tres primeros.

Con esta configuración, Robert no solo aportará velocidad y defensa, sino que se convertirá en la protección ideal para un trío de bateadores que promete ser el más explosivo de todas las Grandes Ligas.