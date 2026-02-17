Tiroteo en partido de hockey deja tres muertos en Rhode Island

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Pawtucket, en Rhode Island, se encuentra sumida en el luto y la consternación tras un violento episodio que transformó una jornada deportiva escolar en una escena de horror. Lo que debía ser un encuentro de hockey sobre hielo juvenil terminó en una masacre que cobró la vida de tres personas, incluida una menor de edad.

Un escenario de caos en el Lynch Arena

El incidente ocurrió este lunes en las instalaciones del Lynch Arena, un recinto emblemático para el desarrollo del hockey en la región. Mientras se disputaba un partido escolar, las detonaciones de arma de fuego interrumpieron el sonido de los patines contra el hielo. Según los reportes iniciales de las autoridades de Pawtucket, el atacante abrió fuego de manera indiscriminada contra un grupo específico de personas antes de perder la vida en el lugar de los hechos.

El saldo es devastador: tres víctimas fatales confirmadas por la policía, entre las que se encuentra una niña cuya identidad no ha sido revelada por respeto a los familiares. Además, al menos tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos, donde permanecen bajo observación médica con pronósticos reservados.

Una disputa familiar con desenlace fatal

A medida que avanzan las horas, los detalles sobre el móvil del crimen comienzan a esclarecerse. De acuerdo con información difundida por la cadena CNN, las líneas de investigación principales apuntan a que el tiroteo no fue un ataque aleatorio contra la multitud, sino el resultado de una violenta disputa doméstica.

Todo indica que el agresor ingresó al recinto deportivo con el objetivo de atacar a miembros de su propio núcleo familiar que se encontraban presenciando el encuentro de hockey.