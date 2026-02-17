LaLiga: Así marcha la tabla de goleadores tras un fin sin goles de Lamine y Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 24 de LaLiga cerró su acción este lunes 16 de febrero con el revés del FC Barcelona ante Girona (2-1) en el campo de Montivili y -entre tantas cosas para repasar- nuevamente dejó sobre el tintero el apartado goleador del certamen.

Precisamente, este renglón estadístico es de obligada revisión, sobre todo porque esta fecha no contó con goles de figuras que venían siendo habituales en las redes contrarias como Lamine Yamal o Kylian Mbappé, metidos en esa disputa.

Pese a esto, el francés sigue líder cómodamente en este registro con 23 tantos a su cuenta, seguido por un Vedat Muriqi que pudo recortar la distancia con una diana contra Betis y llegar a los 16 en LaLiga.

En ese mismo podio se mantuvo con 12 goles una de las figuras de Barcelona, Ferrán Torres, que tampoco pudo anotar en esta jornada y perdió una oportunidad para descontar al líder del renglón.

LaLiga: ¿Lamine Yamal en que posición sigue ubicado?

La continuidad de este apartado tiene como nombre sorpresivo a un Ante Budimir con 11 tantos, que no se encontró con las redes contrarias en su duelo ante Elche.

Acto seguido aparecen hasta cuatro futbolistas con la misma cantidad de dianas (10), entre ellos el esperado Lamine Yamal, que comparte el registro con Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal (que anotó uno ante Real Madrid) y Robert Lewandowski.

En los casos de Iglesias y Oyarzabal pudieron meterse en esta pelea de goleo gracias a que sí pudieron sumar estadísticamente este fin, el primero anotó uno ante Espanyol, mientras Mikel firmó el único tanto de los suyos ante el Real Madrid.

En medio de todo, todos los mencionados tendrán que volver a la acción en LaLiga el próximo fin de semana, iniciando la jornada 25 el duelo entre Athletic Club Bilbao y Elche, programado para el viernes 20 de febrero.