LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Barcelona

La jornada 24 de LaLiga no terminó con buen pie para Barcelona, en su visita a Girona en el campo de Montivili. Los azulgranas terminaron en este partido abajo en el marcador de 2-1 y dejaron escapar en este momento el liderato liguero.

El tanto de Fran Beltrán al 86' para Girona, tras un remate desde la frontal muy alejado para el guardameta Joan García, que solo pudo observar la trayectoria de la esférica, fue un mazazo en el compromiso para los culés, que ahora tienen en el certamen doméstico 58 puntos.

En este momento el que lidera al pelotón es el Real Madrid, que ganó su duelo en el Bernabéu en la fecha ante la Real Sociedad (4-1) y llegó a las 60 unidades en una edición en la que no han mostrado la mejor versión.

El podio es completado sorpresivamente por Villarreal con 45 puntos, pese a perder 2-1 ante Getafe, y justamente es así porque el Atlético de Madrid tampoco pudo ganar su cotejo ante el Rayo Vallecano (3-0) y quedó con la misma cantidad de unidades, pero abajo en el diferencial de goles (+18 vs +17). El quinteto lo cierra Betis con 41 puntos, tras ganar 1-2 a Mallorca.

¿Cómo está la parte baja de LaLiga?

El otro gran torneo que se juega en España está en la lucha por la permanencia de la máxima categoría y, realmente, el recorrido está apretado entre una lista larga de equipos en pelea.

Para que se tenga una idea, solo seis puntos separa al club ubicado en la décima posición (Osasuna con 30 unidades) con la décima octava casilla, que inicia el descenso y que ocupa Mallorca (con 24 unidades).

Getafe y Girona tienen ambos 29 puntos, para ser puesto 11° y 12°, respectivamente. Luego continúan Sevilla, Alavés y Valencia con 26 unidades; Elche y Rayo con 25, mientras en puestos rojos de LaLiga están Mallorca (24), Levante (18) y Real Oviedo (16).