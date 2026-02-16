MLB: Incorporación de Moisés Ballesteros con los Cachorros se retrasa

Suscríbete a nuestros canales

El diseño de la temporada 2026 de los Cachorros de Chicago acaba de chocar de frente contra el muro de la burocracia estadounidense. Lo que debía ser un inicio de Spring Training enfocado en pulir detalles, se ha transformado en una crisis de gestión de personal ante la ausencia forzada de Moisés Ballesteros. El receptor venezolano, señalado como la pieza más intrigante del roster actual, permanece varado por problemas de visado, una noticia que ha caído como un balde de agua fría en el campamento de Mesa, Arizona.

Moisés Ballesteros no es un prospecto cualquiera; es el proyecto de jugador más específico y necesitado de repeticiones en toda la organización. A sus 22 años, se espera que el venezolano asuma el rol de bateador designado titular en un equipo con aspiraciones de postemporada, mientras intenta consolidarse como una opción viable detrás del plato. Este perfil híbrido exige una presencia física constante desde el primer día para generar química con el cuerpo de lanzadores y el staff de coacheo.

Declaraciones del mánager

El manager de los oseznos, Craig Counsell, ha tenido que modificar su discurso inicial de optimismo por uno de resignación. Si bien en la jornada inaugural del campamento aseguró que las llegadas serían "en breve", sus declaraciones más recientes al Sun-Times reflejan una realidad mucho más cruda. "No son buenas noticias", admitió Counsell, confirmando que el escenario más optimista sitúa la llegada del receptor hasta el próximo fin de semana, como mínimo.

La situación parece haber escapado del control de la directiva de Chicago. Aunque el equipo afirma estar haciendo todo lo posible, el complejo contexto actual para los trámites migratorios de ciudadanos venezolanos ha entorpecido un proceso que, en años anteriores, solía ser sistemático. Para un equipo que busca competitividad inmediata, depender de los tiempos consulares es un riesgo que no estaba en los planes.

Ballesteros no es el único criollo afectado por este problema. La semana pasada, se supo que Robert Suárez también sufriría un retraso en su incorporación con los Bravos de Atlanta por temas de visado.