MLB: Prospecto dominicano impresiona en los entrenamientos de los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training suele ser un escenario de preparación, pero para el joven prospecto Carlos Lagrange, ha sido el escaparate perfecto para demostrar que su brazo no es solo una promesa, sino una realidad devastadora. En un enfrentamiento que paralizó las instalaciones de los Yankees de Nueva York, el derecho dominicano protagonizó un enfrentamiento interesante ante el capitán de los Mulos, Aaron Judge, donde lo ponchó con una recta de 102 millas luego de que el Juez le sonara un cuadrangular.

El factor físico y la evolución en las menores

La imponente estatura de Lagrange (6-7 y 248 libras) no es solo estética; su físico le permite generar un plano descendente natural que hace que su velocidad sea aún más difícil de descifrar para los bateadores. Sus números en las ligas menores durante el 2025 respaldan este dominio. En Clase A Alta, registró una tasa de ponches estratosférica de 13.82 K/9, mientras que en Doble A mantuvo la consistencia con un 11.95 K/9.

En total, Lagrange acumuló 150 entradas de labor con 168 ponches, consolidándose como una de las piezas más valiosas del sistema de granjas de los Bombarderos del Bronx. Su capacidad para inducir rodados, que aumentó del 36.4% al 41.6% tras su ascenso a Doble A, sugiere que está aprendiendo a administrar su potencia para ser un lanzador más completo.

El sello que ilusiona a Nueva York

Más allá de los radares de velocidad, lo que realmente ha cautivado a la organización es el enfoque psicológico del joven lanzador. Preston Claiborne, quien trabajó estrechamente con él en las menores, asegura que el dominicano posee una madurez atípica. "Él piensa como un as. Se prepara como un as, y eso es lo que quiere ser", afirmó Claiborne.

Esta mentalidad fue validada por el propio manager de los Yankees, Aaron Boone, quien no escatimó en elogios: "Creo que Carlos tiene un futuro muy brillante". La mezcla de herramientas físicas de élite con una ética de trabajo rigurosa coloca a Lagrange en una posición privilegiada para impactar al equipo grande en el corto plazo.

¿Abridor o relevista para 2026?

El debate en las oficinas de Nueva York ahora se centra en el rol ideal para Carlos Lagrange. Su combinación de recta de triple dígito y un "sweeper" que ya ha comenzado a mostrar ante bateadores de Grandes Ligas lo perfila como un potencial abridor de la parte alta de la rotación. Sin embargo, su capacidad para dominar en ráfagas cortas también lo convierte en un candidato ideal para ser un relevista de lujo en situaciones apretadas de juego.