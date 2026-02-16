MLB: Elly De La Cruz se reporta al Spring Training con ganas de protagonizar otro gran año

Suscríbete a nuestros canales

"Siempre llego temprano para prepararme de la mejor manera", fueron las primeras palabras de un Elly De La Cruz que se reportó con mucha actitud a su quinto Spring Training con los Rojos de Cincinnati. Y es que todo parece apuntar que este 2026 estará lleno de mucha producción ofensiva de su parte.

Siempre apuntando alto

Con 24 años de edad, La Cocoa va por su cuarta zafra de Grandes Ligas después de un debut eléctrico en 2023 y otro par de campañas de altísimo nivel. De ahí a que todos dentro de la organización respiren optimismo con lo que pueda alcanzar este año, tanto a nivel individual como su aporte al colectivo.

Según datos del portal especializado FanGraphs, Elly De La Cruz proyecta otro año 20-20, con 23 cuadrangulares y unas 38 bases robadas, así como un OPS de .807 (similar a su tope de .810 que dejó en 2024).

"Me siento genial. Trabajaré más en mis piernas para hacerlas más fuertes", apuntó el pelotero dominicano luego de su primera sesión de entrenamientos.