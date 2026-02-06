MLB: El video de Elly de la Cruz que hizo saltar las alarmas en Cincinnati

Suscríbete a nuestros canales

La pretemporada de las Grandes Ligas suele ser un terreno donde el optimismo florece, pero para los Rojos de Cincinnati, los últimos días han estado marcados por la tensión y la gestión de crisis. La organización de Ohio ha tenido que salir al paso de una controversia que encendió las alarmas en redes sociales: un video de su máxima estrella, Elly de la Cruz, a bordo de una motocicleta de tierra sin el equipo de protección adecuado.

El gerente general de los Rojos interviene en la polémica

La viralización de las imágenes, donde se veía a la “Cocoa" disfrutando de un paseo en una moto todoterreno, generó una ola de críticas y preocupación entre los aficionados de los escarlatas. No es para menos; el valor de De la Cruz para la franquicia es incalculable y el riesgo de una lesión fuera del terreno es una pesadilla para cualquier gerencia de la MLB.

Ante el revuelo, el gerente general de los Rojos de Cincinnati, Brad Meador, decidió abordar el tema de manera directa para calmar las aguas. Meador confirmó que sostuvo una conversación privada con el pelotero para aclarar lo sucedido y asegurarse de que los protocolos de seguridad de la organización se mantengan intactos.

"Hablé con Elly. Él no la estaba manejando. Solo fue para el video", declaró Meador a los medios, intentando cerrar un capítulo que amenazaba con empañar el inicio del Spring Training. Según la versión oficial del equipo, las imágenes fueron una puesta en escena con fines estéticos y recreativos para el contenido digital del jugador, negando que De la Cruz estuviera operando el vehículo de forma temeraria o habitual.

Elly de la Cruz queda fuera del Clásico Mundial de Béisbol

A pesar del deseo del jugador de representar a la República Dominicana, los Rojos han decidido no otorgar el permiso correspondiente para su participación. Si bien la organización no ha emitido un comunicado exhaustivo sobre las razones técnicas, el historial de lesiones de la temporada pasada es, con total seguridad, el factor determinante.

Los Rojos no están dispuestos a permitir que su jugador franquicia se exponga a una carga de trabajo de alta intensidad antes de que comience el calendario oficial de las Grandes Ligas. La prioridad de Cincinnati es tener a un Elly de la Cruz al cien por ciento de su capacidad atlética desde el día inaugural, evitando cualquier recaída de las molestias sufridas el año pasado.