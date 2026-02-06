¡Agarra dato! Himika y Mohaven: un match en los 100 mil dólares del Sweet Life Stakes

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado Santa Anita Park, programo el Thunder Road Stakes (G2) de $100,000, el D. Wayne Lukas (G3) de $200,000, el Robert B. Lewis Stakes (G3) $100,000 y el Sweet Life Stakes ($100,000), en donde estará la ganadora de prueba de Grado, Himika, con la monta de Juan Hernández y la preparación de Bob Baffert.

Santa Anita Park: Himika frente a once rivales en la última carrera de la jornada

El Sweet Life Stakes ($100,000) fue reservada para la novena carrera de la jornada del sábado en la cual fueron inscritas 12 potras, entre ellas Himika, ganadora de carreras de grado, y Mohaven, quien también ganó conquistó pruebas de grado contra potrancas criadas en California, ambas se presentarán por primera vez en una amplia pista de 12 ejemplares en 1.300 metros en la pista de césped desde la colina de Santa Anita.

También se perfilan en la alineación la reciente ganadora del Blue Norther, La Ville Lumiere, del entrenador Michael McCarthy, y Yours Sincerely, quien sube de categoría tras una contundente victoria en una carrera de asignación para el entrenador Phil D'Amato.

Luego completan el gate; Hypergamy, Soaring Angel, Light Won Up, Umbralle, Bourbon and Ginger, Famous Forza y Total Val. El Sweet Life Stakes ($100,000), inicia a las 8:35 p.m. hora venezolana.