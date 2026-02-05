WBC: Cuba anuncia su roster para el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Cubana de Beisbol ha revelado finalmente la lista de jugadores que vestirán la franela de las cuatro letras en el esperado Clásico Mundial de Beisbol 2026. Con un equipo que combina figuras establecidas en ligas profesionales internacionales y jóvenes promesas con proyección en Grandes Ligas, el conjunto dirigido por Germán Mesa busca superar el histórico cuarto lugar obtenido en la edición anterior.

La convocatoria destaca por la inclusión de peloteros con experiencia en la MLB y en la competitiva liga japonesa (NPB), consolidando una estrategia de apertura que comenzó a rendir frutos en 2023. Esta vez, la selección cubana llega con un cuerpo de lanzadores profundo y una ofensiva que promete dar de qué hablar en la fase de grupos.

Moinelo y Raidel Martínez al frente

El cuerpo de lanzadores, compuesto por 16 brazos, es sin duda la carta de triunfo de esta selección. La presencia de Liván Moinelo y Raidel Martínez, dos de los relevistas más dominantes del beisbol japonés, garantiza un cerrojo destacable. A ellos se une Yariel Rodríguez, quien, tras su paso por los Azulejos de Toronto, aporta la versatilidad necesaria para trabajar tanto de abridor como en funciones de relevo largo.

La lista de lanzadores se completa con nombres interesantes como Yoán López, Frank Abel Álvarez y el joven prospecto Emmanuel Chapman, junto a figuras de la Serie Nacional y otros circuitos profesionales como Miguel Romero y Darién Núñez. Este staff de pitcheo está diseñado para neutralizar a las potentes alineaciones de sus rivales directos en el Grupo A.

La veteranía de Despaigne y el talento de Moncada

En el cuadro interior, Cuba presenta una combinación de "viejos conocidos" y sangre nueva. Yoán Moncada, el tercera base de los Angelinos de Los Ángeles, encabeza un infield que cuenta con la experiencia del campocorto Erisbel Arruebarrena y el veterano Alexei Ramírez, quien a sus 44 años regresa para aportar liderazgo y veteranía. Junto a ellos, jóvenes como Yiddi Cappé y Malcom Núñez representan el futuro inmediato del béisbol antillano.

En los jardines, el nombre de Alfredo Despaigne sigue siendo el referente de poder. "El Caballo de los Caballos" estará acompañado por la velocidad y la capacidad de contacto de Roel Santos y Yoelquis Guibert. La inclusión de Yoel Yanqui y Leonel Moas añade profundidad a una pradera que deberá cubrir mucho terreno en los estadios de San Juan, Puerto Rico.

Juventud detrás del plato

Para la difícil tarea de guiar a este talentoso cuerpo de lanzadores, el cuerpo técnico ha confiado en dos caretas jóvenes: Omar Hernández y Andrys Pérez. Aunque la receptoría es quizás el área con menos experiencia profesional de alto nivel en el equipo, ambos jugadores han demostrado un crecimiento sostenido en eventos internacionales previos y cuentan con la confianza plena del mentor Germán Mesa.