¡Tomen nota! Flavien Prat no montará en estas carreras del jueves en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Para la reunión hípica de este jueves 5 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, el jockey francés Flavien Prat no cumplirá con sus cuatro compromisos de monta. El profesional deberá trasladarse a Arkansas para cumplir con una importante cartelera este viernes en Oaklawn Park, con motivo de la jornada selectiva reprogramada que incluye el Southwest Stakes (G3).

Prat, de 34 años y recientemente galardonado por segundo año consecutivo con el Eclipse Award como el mejor jinete de Estados Unidos, tiene firmadas cinco montas para el viernes en Arkansas. Entre sus compromisos destacan Foie Gras en el Bugler Overnight Stakes y el ejemplar Rancho Santa Fe en el Southwest Stakes (G3).

Las sustituciones de Flavien Prat el jueves en Aqueduct

Debido a este traslado, el europeo no verá acción en las últimas cuatro carreras de este jueves en el óvalo de Queens. Los cambios de monta oficiales son los siguientes:

7ma Carrera: Princess Wadadli será conducida por Manuel Franco .

Princess Wadadli será conducida por . 8va Carrera: Register tendrá la monta de Luis Rivera Jr.

Register tendrá la monta de 9na Carrera: Fiddling Felix llevará al turco Gokhan Kocakaya .

Fiddling Felix llevará al turco . 10ma Carrera: Thorsness será guiado por Eric Cancel.

En lo que va de año, Flavien Prat ocupa la quinta posición de la estadística nacional por producción con $1,348,403. Asimismo, lidera el meeting de Aqueduct (que finaliza el 29 de marzo) con 18 victorias. En el apartado de premios en dicho circuito, mantiene un duelo cerrado con el boricua Manuel Franco, quien lo supera por una estrecha diferencia de poco más de $22,000.