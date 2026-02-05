Kentucky Oaks: Zany entrenada por Todd Pletcher se juega el invicto en el Suncoast Stakes de $150,000

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, se corre el Suncoast Stakes de $150,000 en distancia de 1.664 metros en pista de arena; es la primera eliminatoria que otorga puntos camino al Kentucky Oaks (G1). Esta prueba otorga 20-10-6-4-2 a las cinco primeras clasificadas a este evento.

Ocho potras de segundo año en carrera se enfrentarán en esta eliminatoria que otorga puntuación para la carrera más importante para hembras juveniles de tres años, el Kentucky Oaks (G1). Zany pone en juego su invicto en evento dentro de una cartelera selectiva en Tampa Bay Downs.

Tampa Bay Downs: Zany contra siete en el Suncoast Stakes de $150,000

La quinta carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, fue reservada para el Suncoast Stakes, de $125,000 y con una distancia de 1 milla y 40 yardas (1,664 m) para potrancas de 3 años en la pista principal. Es una carrera para la serie del "Road to the Kentucky Oaks", que otorga 20, 10, 6, 4 y 2 puntos clasificatorios a las cinco primeras.

Zany, la hija de American Pharoah, ganadora de la Triple Corona en 2015, entrenada por Todd Pletcher, encabeza la lista de las juveniles. La consentida de Mike Repole será conducida por Irad Ortiz Jr., y viene de lograr una victoria en el Demoiselle S. (G2) en diciembre en Aqueduct, Nueva York, con un índice de velocidad de 90 según Equibase, respetable para este grupo de potrancas.

Luego surge Life of Joy, una hija de Gun Runner, que se mantuvo invicta en dos carreras, que incluye el Rag to Riches Stakes, en Churchill Downs en octubre. Luego llega cuarta en el Golden Rod S. (G2) en noviembre, detrás de Bella Ballerina. Es presentada por Brad Cox y contará con la monta de Flavien Prat.

El Suncoast Stakes inicia a las 3:11 p.m., hora venezolana, y tendrá en el gate la siguiente nómina: Tremont Tammy, Y'allreadyforthis, Kadabra, Justamomentplease, Fly Life y Lightscape.