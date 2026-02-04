¿Cuánto cobrará Bad Bunny en el Super Bowl? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 08 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX con la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo, un espectáculo que cada año se supera y atrae a nuevas audiencias. Esto ha llevado a que muchos se pregunten ¿cuánto cobra el artista invitado?, pues aquí te lo contamos.

Desde la participación de Michael Jackson en 1993, el mundo ha volteado a ver el show de medio tiempo que, a través de los años ha contado con cantantes de alto nivel como Beyoncé, Coldplay, Prince y Madona.

¿Cuánto cobrará Bad Bunny en el Super Bowl?

En cada edición la empresa encargada asume todos los gatos logísticos del espectáculo, en esta ocasión está a cargo Apple Music con un estimado entre 10 a 15 millones de dólares para organizar el halftime.

Sin embargo, a pesar del derroche de presupuesto, Bad Bunny no recibirá ni un dólar de toda la inversión, en su lugar, ofrecen la proyección global que solo tiene la final de la NFL, un hecho que muchos artistas valoran, pues hacen crecer sus números en las plataformas de streaming.

En ninguna edición del Super Bowl al invitado se le paga por su presentación, pero sí le ofrecen todo lo necesario para que su show se organice a la altura sin necesidad de invertir en él.

Los Super Bowl más visto

El cantante de música urbana tiene sobre sus hombros cumplir con las expectativas del público y a su vez superar la audiencia del último Super Bowl, cuando el rapero Kendrick Lamar se presentó.

Audiencia de los shows más vistos: