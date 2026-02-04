Conoce los equipos conformados para el All Star Game 2026

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) ha anunciado oficialmente la conformación de los tres equipos que protagonizarán el NBA All-Star Game 2026, que se celebrará el próximo 15 de febrero en el flamante Intuit Dome, casa de los LA Clippers. Esta edición marcará un hito histórico al abandonar el formato tradicional de conferencias para dar paso a un torneo triangular de "Estados Unidos contra el Resto del Mundo".

Un Formato Sin Precedentes

El evento estelar del fin de semana se transformará en un torneo round-robin (todos contra todos) compuesto por tres equipos de ocho y nueve jugadores. La estructura de la competición será la siguiente:

Tres mini-partidos de 12 minutos cada uno.

Los dos equipos con mejor récord tras la fase inicial avanzarán a una Gran Final para decidir al campeón de la edición 75 del All-Star.

En caso de empate técnico (1-1), la diferencia de puntos determinará a los finalistas.

Configuración de los Equipos: Las Estrellas Confirmadas

La liga ha dividido el talento en dos escuadras estadounidenses y una internacional de élite, seleccionando a los 24 mejores jugadores del planeta mediante el voto de aficionados, prensa y entrenadores, con la adición especial de Kawhi Leonard para equilibrar los rosters.

USA STRIPES: La Vieja Guardia y la Elite Consolidada

Bajo la dirección de Mitch Johnson (San Antonio Spurs), este equipo reúne a las leyendas vivientes y a los anotadores más letales de la liga:

Stephen Curry (Golden State Warriors)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Norman Powell (Miami Heat)

USA STARS: La Explosión del Futuro

Dirigidos por J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons), este combinado representa la nueva era del baloncesto norteamericano, destacando por su atletismo y versatilidad:

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

TEAM WORLD: La Armada Internacional

El equipo mundial, comandado por Darko Rajaković (Toronto Raptors), presenta posiblemente la alineación más dominante físicamente de la historia del evento, contando con cuatro de los últimos ganadores del MVP:

Nikola Jokić (Denver Nuggets) - Serbia

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Grecia

Luka Dončić (Los Angeles Lakers) - Eslovenia

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) - Canadá

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Francia

Karl-Anthony Towns (New York Knicks) - República Dominicana

Jamal Murray (Denver Nuggets) - Canadá

Pascal Siakam (Indiana Pacers) - Camerún

Deni Avdija (Portland Trail Blazers) - Israel

Un Escenario Global

"Este nuevo formato refleja la realidad de nuestra liga hoy en día: el talento no tiene fronteras", declaró el comisionado Adam Silver. "Ver a LeBron, Curry y Durant unir fuerzas contra el poderío de Jokic, Giannis y Doncic en un formato de torneo competitivo es exactamente lo que los aficionados han estado pidiendo".

El All-Star Weekend 2026 también incluirá el Rising Stars Challenge (viernes 13) y la tradicional noche de concursos (sábado 14), culminando con este nuevo formato que promete devolver la intensidad defensiva y el orgullo nacional a la cita anual de las estrellas.