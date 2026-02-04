NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Siete compromisos serán los protagonistas para la jornada de este miércoles por la noche en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Clippers recibe en el Intuit Dome a Cleveland Cavaliers, después de conocerse el intercambio que involucra a James Harden por Darius Garland y una selección de segunda ronda.

En otros escenarios, New York Knicks protagoniza uno de los platillos fuertes para la cartelera de este 4 de febrero cuando se enfrente a Denver Nuggets, que ya recuperaron a Nikola Jokic. Será un duelo de alta tensión, ya que los neoyorquinos buscarán acercarse a los líderes de la Conferencia Este (Detroit Pistons), mientras que, la franquicia de Colorado intentará igualarse a San Antonio Spurs en el segundo puesto del Oeste.

Otro desafíos que prometen estar interesantes se llevarán a cabo en el AT&T Center y Toyota Center. En el primer recinto, San Antonio protagonizará un nuevo capítulo en rivalidad de la presente temporada contra Oklahoma City Thunder, mientras que, Kevin Durant y sus Houston Rockets afrontan un partido clave contra Boston Celtics, que también batallan por los primeros lugares en el Este.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE FEBRERO