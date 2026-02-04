NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de febrero

Siete compromisos serán los protagonistas para la jornada de este miércoles por la noche en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Clippers recibe en el Intuit Dome a Cleveland Cavaliers, después de conocerse el intercambio que involucra a James Harden por Darius Garland y una selección de segunda ronda.
En otros escenarios, New York Knicks protagoniza uno de los platillos fuertes para la cartelera de este 4 de febrero cuando se enfrente a Denver Nuggets, que ya recuperaron a Nikola Jokic. Será un duelo de alta tensión, ya que los neoyorquinos buscarán acercarse a los líderes de la Conferencia Este (Detroit Pistons), mientras que, la franquicia de Colorado intentará igualarse a San Antonio Spurs en el segundo puesto del Oeste.
Otro desafíos que prometen estar interesantes se llevarán a cabo en el AT&T Center y Toyota Center. En el primer recinto, San Antonio protagonizará un nuevo capítulo en rivalidad de la presente temporada contra Oklahoma City Thunder, mientras que, Kevin Durant y sus Houston Rockets afrontan un partido clave contra Boston Celtics, que también batallan por los primeros lugares en el Este.
Juegos para hoy en la NBA: 4 DE FEBRERO
- New York Knicks vs Denver Nuggets
- Toronto Raptors vs Minnesota Timberwolves
- Milwaukee Bucks vs New Orleans Pelicans
- Houston Rockets vs Boston Celtics
- San Antonio Spurs vs Houston Rockets
- Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies
- Los Angeles Clippers vs Cleveland Cavaliers