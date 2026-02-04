NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de febrero

Los Angeles Clippers y Cleveland Cavaliers se enfrentan este miércoles por la noche, en medio de un intercambio con James Harden

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 10:20 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 4 de febrero
Suscríbete a nuestros canales

Siete compromisos serán los protagonistas para la jornada de este miércoles por la noche en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Clippers recibe en el Intuit Dome a Cleveland Cavaliers, después de conocerse el intercambio que involucra a James Harden por Darius Garland y una selección de segunda ronda.

NOTAS RELACIONADAS

En otros escenarios, New York Knicks protagoniza uno de los platillos fuertes para la cartelera de este 4 de febrero cuando se enfrente a Denver Nuggets, que ya recuperaron a Nikola Jokic. Será un duelo de alta tensión, ya que los neoyorquinos buscarán acercarse a los líderes de la Conferencia Este (Detroit Pistons), mientras que, la franquicia de Colorado intentará igualarse a San Antonio Spurs en el segundo puesto del Oeste.

Otro desafíos que prometen estar interesantes se llevarán a cabo en el AT&T Center y Toyota Center. En el primer recinto, San Antonio protagonizará un nuevo capítulo en rivalidad de la presente temporada contra Oklahoma City Thunder, mientras que, Kevin Durant y sus Houston Rockets afrontan un partido clave contra Boston Celtics, que también batallan por los primeros lugares en el Este.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE FEBRERO

  • New York Knicks vs Denver Nuggets
  • Toronto Raptors vs Minnesota Timberwolves
  • Milwaukee Bucks vs New Orleans Pelicans
  • Houston Rockets vs Boston Celtics
  • San Antonio Spurs vs Houston Rockets
  • Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies
  • Los Angeles Clippers vs Cleveland Cavaliers

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Mallorca Barcelona Brasil NFL
Miércoles 04 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto