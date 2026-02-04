Familiarízate un poco con Abel Castellano Jr., el hermano menor de Javier Castellano.

Suscríbete a nuestros canales

Para las nuevas generaciones hípicas, en especial en este último lustro —cinco años—, el nombre de Abel Castellano Jr. les cause un poco de ruido al preguntarse: "¿Quién es Abel Castellano Jr.?".

Castellano Jr. es hermano menor de Javier Castellano, que se inició en el hipódromo de Santa Rita. Abel, es egresado de la escuela de jinete de Santa Rita, en 1998, la misma promoción de Santiago González, Iván Pimentel Jr., Charlie Oliveros, Carlos Lugo, todos radicados en el norte, entre otros.

Una carrera llena de grandes satisfacciones como jinete

Castellano Jr., luego de realizar su aprendizaje de año y medio en Venezuela. En el 2000, decide incursionar en Estados Unidos, y para esa temporada consigue sus primeras 83 victorias.

Abel, de 42 años, establecido desde el inicio de este milenio hasta el 2015, consiguió sumar en 10 años 100 o más victorias para una gran colección de 1,849, de las cuales 92 fueron stakes, entre ellas cinco de Grados.

Su primera victoria fue con Rapella en el hipódromo de Gulfstream Park, para el trainer también venezolano Carlos Morales Salas, conocido por sus allegados como “El niño Jesús”, entrenador que le brindó las primeras y mayores oportunidades.

Su primer stakes lo alcanzó en el 2001 a bordo del ejemplar Juggernaut en el Criterium Stakes en Calder Race Course, para el entrenador Larry Pilotti. Mientras que su primera carrera de grado fue en el 2004, cuando llevó las riendas de Friel’s For Real en el Pimlico Breeders’ Cup Distaff Handicap (G3) en Pimlico.

Fue ganador del meeting de Pimlico en el 2012 y ganó la estadística general en Maryland del mismo año con 132 victorias, año en el cual consiguió 192 triunfos, la segunda cifra más alta en su carrera como jinete, luego de totalizar 201 en el 2004.

Un giro tremendo obliga al retiro forzoso

Para el 2015, finalizando una gran temporada exitosa donde coleccionó 68 victorias, seis de ellas stakes, que incluían el Red Bank S (G3), WinStar Matchmaker S (G3) y el Bold Ruler Handicap (G3), con una producción general de $2,519,715, sufre una aparatosa caída a comienzos de diciembre en el hipódromo de Aqueduct, New York.

Esta caída le ocasionó una conmoción cerebral, y por recomendaciones médicas decidió retirarse como jinete. Sin embargo, no todo quedó allí. Abel siguió en el turf hípico, pero ahora como entrenador.

Una carrera de entrenador corta, pero precisa

Luego de aquel retiro forzoso por la rodada en diciembre de 2015, Abel Castellano Jr. comienza la transición de jinete a entrenador. Oficio que aprendió en dos años. Cuando el 2017, recibe su licencia de entrenador en Gulfstream Park, Florida.

Con el apoyo de Giuseppe Iadisernia del stud Northwest, consiguió la mayor cantidad de victorias dentro de este nuevo mundo. Un año posterior, en Gulfstream Park, consigue uno de sus mejores triunfos en yunta con su hermano Javier Castellano. Esta victoria llegó por intermedio del ejemplar Nothins Free.

Abel Castellano Jr., durante su trayectoria como entrenador, presentó ejemplares en el hipódromo de Delaware Park, Charles Town, Parx Racing, Monmouth Park, Laurel Park, Penn National y Aqueduct.

Durante los cinco años en los que permaneció como entrenador, consiguió 23 victorias, 25 segundos y 18 terceros con una producción de $505,289 para sus conexiones. Su última aparición como entrenador fue en el 2021, cuando presentó en dos ocasiones al ejemplar Ratify, con dos segundos lugares en el hipódromo de Aqueduct y Laurel Park, en enero y febrero, respectivamente.