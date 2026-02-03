WBC: Aroldis Chapman fuera del Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Aroldis Chapman, el estelar cerrador de los Medias Rojas de Boston y actual Relevista del Año de la Liga Americana, no podrá cumplir su deseo de representar a Gran Bretaña en el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026. A pesar de haber manifestado su compromiso con el equipo europeo desde mediados del año pasado, un obstáculo administrativo ha frenado el viaje del "Misil Cubano".

De acuerdo con reportes de los periodistas Chris Cotillo y Francys Romero, la documentación presentada por Chapman basada en su linaje no fue suficiente para demostrar su elegibilidad según los estándares del torneo y de la federación británica. Esta noticia representa un duro golpe para el bullpen del equipo británico, que contaba con la experiencia y la potencia del zurdo para competir en el Grupo B.

Un problema de elegibilidad y raíces

La intención de Aroldis Chapman de lanzar para Gran Bretaña se fundamentaba en sus raíces familiares. El abuelo paterno del lanzador era originario de Jamaica, una nación que fue colonia británica hasta 1962. Bajo las reglas del Clásico Mundial de Beisbol, los jugadores pueden representar a un país si demuestran que sus padres o abuelos nacieron en dicho territorio o poseen la nacionalidad.

Sin embargo, las fuentes indican que la documentación aportada no logró certificar el vínculo de manera que satisficiera los requisitos legales de nacionalidad británica necesarios para el torneo. Aunque el jugador de 37 años estaba entusiasmado con el proyecto y había recibido la oferta formal en junio de 2025, el proceso de validación terminó por cerrarle las puertas.

Otra estrella ausente en el firmamento de figuras

La ausencia de Aroldis Chapman es una pérdida importante para el conjunto europeo. Tras su destacada temporada 2025 en la MLB, donde registró una efectividad de 1.17 y sumó 32 salvamentos con Boston, el zurdo se perfilaba como la figura central de una selección que busca consolidarse tras su debut en 2023. Gran Bretaña compartirá grupo con potencias como Estados Unidos y México, por lo que contar con un brazo de la jerarquía del cubano era una ventaja invaluable.