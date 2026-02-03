Copa del Rey: Ronald Araújo aumenta la ventaja de Barcelona ante Albacete

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona sigue en disputa en la Copa del Rey 2025-26, en los cuartos de final, que usted disfruta por la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión. Los azulgranas aumentaron la ventaja ante Albacete, gracias a Ronald Araújo.

El uruguayo aprovechó una gran ejecución desde el tiro de esquina al minuto 56' para conectar la esférica con un gran testarazo, que dejó sin opciones al guardameta Raúl Lizoain.

Antes del gol del zaguero, el gran protagonista de la apertura en el marcador fue la joven estrella culé, Lamine Yamal, quien tuvo aparición al cierre del primer tiempo al minuto 39' del cotejo.

Este vino a ser el primer tanto en esta edición copera para Araújo y el primero después de superar un cuadro depresivo, que lo mantuvo alejado algunos partidos del equipo.