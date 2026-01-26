Lamine Yamal alcanzó una cifra redonda en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal fue uno de los que comandó al FC Barcelona el pasado fin de semana en su victoria ante el Real Oviedo (3-0). El canterano culé ayudó a los suyos en la generación de juego y además protagonizó un golazo de remate acrobático para sellar la goleada.

Ese tanto no es cualquiera en su corta carrera, sino que tiene más representación, más allá de lo estético del mismo. Y es que, con esa diana Lamine alcanzó una cifra redonda, que habla de lo que ha logrado con solo 18 años en su andar.

La joven estrella azulgrana llegó a los 100 goles directamente provocados para su club y para la selección española. Por ejemplo, según datos reflejado en el portal de Transfermarkt, el delantero tiene esos 100 tantos generador entre goles propios y pases de gol. La suma se divide en 82 como culé, mientras 18 se dieron representando a la selección de su país.

La primera asistencia que firmó con el primer equipo del FC Barcelona se dio el 27 de agosto de 2023, en medio del partido de Liga contra el Villarreal, con 16 años de edad. A su vez, la primera diana lo firmó el 8 de octubre de 2023 contra Granada.

¿Cuál es el detalle de esas 100 aportaciones de Lamine Yamal?

El extremo ha sido una de las válvulas de la ofensiva de Hansi Flick, siendo un pilar en ataque con desbordes y generación de situaciones provechosas para sus compañeros.

Ahora bien, yendo a las aportaciones atribuibles al jugador vistiendo los colores azulgranas repasaríamos 82 goles, como autor o generador. En ese apartado, registró 7 tantos y 9 pases de gol en los 50 partidos disputados por él en la temporada 2023-24, luego incrementó prestaciones en la 2024-25 con 18 y 25 en 55, para llegar a los 11 y 12 que suma en el actual curso.

Por su parte, representando a 'La Roja' ha visto acción en 23 partidos, en los que Lamine Yamal anotó 6 goles y 12 asistencias. Su primer tanto se dio el día de su debut, el 8 de septiembre de 2023, en el partido ante Georgia, para la fecha tenía 16 años y 57 días, para también convertirse en el debutante y el goleador más joven de toda la historia de la selección española.