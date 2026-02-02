"No han sido días fáciles": Carlos Beltrán rompe el silencio sobre la crisis de Puerto Rico para el WBC

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de incertidumbre para la fanaticada boricua, el Gerente General de la Selección Nacional de Puerto Rico, Carlos Beltrán, ha emitido una declaración contundente. Ante la creciente ola de bajas y complicaciones en el armado del roster para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), el legendario exjugador envió un mensaje de calma, pero también de cruda honestidad sobre los desafíos actuales.

Beltrán no ocultó que la gestión del equipo ha enfrentado turbulencias en las últimas jornadas. Las restricciones de las organizaciones de Grandes Ligas y los temas de seguros han puesto a la Federación de Béisbol de Puerto Rico en una posición defensiva.

"Los pasados días no han sido fáciles para mí ni para la Federación. Lo acontecido son situaciones que forman parte del torneo, que respetamos y que en nada cambian nuestro compromiso", afirmó Beltrán, reconociendo el desgaste que ha supuesto la logística del evento.

Más que un torneo

Para el "Team Rubio", ser sede del torneo este año añade una capa extra de presión. Beltrán enfatizó que el trabajo realizado en comunicación con la MLB y el WBC busca soluciones creativas para no defraudar a una isla que se paraliza por este deporte.

Determinación: El compromiso de llevar el "mejor talento posible" sigue intacto.

Identidad: Beltrán destacó que la ilusión del pueblo puertorriqueño es el motor que mantiene a la oficina central trabajando horas extra.

Negociación: Se confirmó que continúan las conversaciones directas con Major League Baseball para destrabar situaciones de jugadores clave.

El mensaje a la fanaticada

Beltrán apeló a la "gallardía y valentía" que históricamente ha definido al pelotero boricua en el escenario mundial.

"Confío en el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando para presentar un sólido roster de jugadores", concluyó, asegurando que el equipo que salte al terreno representará con orgullo el sentimiento nacional, más allá de las figuras que, por fuerza mayor, no puedan estar presentes.

Las palabras de Carlos Beltrán llegan en un punto de inflexión. Al admitir que los últimos días "no han sido fáciles", el Gerente General valida la preocupación de los fanáticos, pero al mismo tiempo asume el liderazgo de una transición necesaria: la de un equipo que, ante las bajas de nombres estelares, deberá apostar por el corazón y la cohesión colectiva.