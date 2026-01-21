MLB: Así fue la reacción de Carlos Beltrán tras ser exaltado a Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 20 de enero se anunciaron los nuevos inmortales al Salón de la Fama clase 2026, teniendo como únicos elegidos a los patrulleros Carlos Beltrán y Andruw Jones. Ambos jardineros serán formalmente recibidos en el ilustre templo de las Grandes Ligas, junto con Jeff Kent, quien fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol.

Con lágrimas de felicidad en los ojos, el pelotero boricua compartió su alegría con los suyos, quienes no pudieron contener la emoción al ver cumplido el sueño de una vida. Para el puertorriqueño, este logro representa no solo una consagración a su brillante carrera en Las Mayores, sino también un tributo a todo el esfuerzo y sacrificio que ha hecho desde joven.

La familia, siempre a su lado en cada etapa de su carrera, vivió el instante con orgullo y satisfacción. El respaldo constante de los seres queridos fue clave en el recorrido por MLB, y al recibir la noticia, tanto Beltrán como los suyos reconocieron lo significativo que era alcanzar este reconocimiento. Cabe destacar que, la antigua estrella de New York Mets se une a Roberto Clemente como los únicos patrulleros puertorriqueños en ser seleccionados a Cooperstown.

Reacción emotiva de Carlos Beltrán tras ser exaltado al HOF

El nueve veces All-Star de las Grandes Ligas cierra un capítulo impresionante en su historia deportiva, pero con la satisfacción de saber que su legado perdurará para siempre en el Salón de la Fama. Apenas fue reconocido por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), el boricua se mostró emotivo cuando recibió la llamada su exaltación al templo de los inmortales.

¡Entramos! Entramos al Salón de la Fama", expresó el jardinero puertorriqueño rodeados de familiares y seres queridos.

Beltrán tuvo un ascenso notable en su disponibilidad en las boletos para el Salón de la Fama, teniendo un 46.5% de los votos en su primer año en 2023, 57.1% en 2024, 70.3% el año pasado y un 84.2% de las papeletas enviadas en el presente año. El de Manatí logró méritos de principio a fin como pelotero profesional, uniéndose ahora a Willie Mays y Andre Dawson como los únicos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown en registrar 2,500+ hits, 400+ jonrones, 1,500+ remolcadas y 300+ bases robadas en MLB.