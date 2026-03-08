Hija de Daddy Yankee ya conoce el sexo de su bebé: Aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 13 de febrero, Jesaaelys Ayala, hija del ícono puertorriqueño Daddy Yankee, anunció que junto a su esposo, Carlos Olmo, estaban a punto de iniciar una nueva etapa familiar tras confirmar que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

El anuncio se hizo público mediante un emotivo video compartido en redes sociales, en el que la pareja reveló que esperan con ilusión la llegada de su bebé. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de seguidores y amigos cercanos.

Con esta noticia, el llamado “Big Boss” del reggaetón sumará un nuevo rol en su vida personal, pese a los conflictos que existen entre padre e hija.

El emotivo anuncio del embarazo de Jesaaelys

La creadora de contenido digital decidió compartir la noticia con un mensaje lleno de emoción. En el video difundido en sus plataformas se puede ver a la pareja disfrutando de un momento romántico mientras muestran la incipiente pancita de embarazo.

Jesaaelys explicó que decidieron esperar un tiempo antes de hacerlo público para asegurarse de que todo marchara bien durante las primeras semanas de gestación. “Estamos demasiado felices de por fin compartir esto con ustedes”, expresó la influencer al presentar la noticia a sus seguidores.

Según lo revelado por la pareja, el bebé podría llegar al mundo en agosto de 2026, por lo que la futura mamá ya estaría atravesando el segundo trimestre de su embarazo.

La noticia también tiene un significado especial para la pareja, ya que anteriormente habían atravesado la pérdida de un embarazo, lo que convierte este nuevo capítulo en un momento particularmente emotivo para ambos.

La revelación del sexo del bebé

A medida que avanza el embarazo, la familia también ha comenzado a vivir otras celebraciones típicas de esta etapa. De acuerdo a las recientes publicaciones de la influencer en Instagram, los felices padres ya realizaron la revelación del sexo del bebé.

Tras compartir un clip en incógnita la noche del sábado 7 de marzo, finalmente se conoció que, Ayala y Olmo recibirán en sus vidas a una pequeñita que los llenará de mucha felicidad.

“ES UNA NENA! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, se lee en la descripción del clip que muestra a todos felices, incluyendo a la exesposa de Daddy Yankee, Mireddys González, luego de que saliera humo rosado en la celebración.

Aunque el embarazo representa una noticia alegre para la familia, también llega en un contexto mediático particular. En los últimos meses se ha hablado de un distanciamiento entre Jesaaelys y su padre, situación que ha sido mencionada por ambos en diferentes momentos.