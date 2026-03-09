Jennifer López rompió el silencio sobre su divorcio con Marc Anthony

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Jennifer López ha estado marcada por el éxito en la música, actuación y el baile. Sin embargo, también ha presentado momentos muy difíciles como sus múltiples divorcios, uno de ellos con Marc Anthony, el padre de sus mellizos, Emme y Max.

Jennifer recuerda su divorcio

En una reciente aparición la estrella de 56 años, que se encuentra realizando con éxito su residencia Up All Night en Las Vegas, habló de lo duro que fue separarse del salsero, mientras era fundamental seguir por sus pequeños y carrera.

Sin nada de filtros, López tildó el proceso como “realmente duro”, teniendo que enfrentarse con el hecho de ser madre soltera cuando sus hijos tenían tan solo tres años y al mismo tiempo debía regresar a brillar a los escenarios.

“Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente comencé a ser buena en esto. Era madre soltera con dos gemelos de tres años”, expresó con mucha tranquilidad.

Un consejo

La conocida “Diva del Bronx” fue mucho más allá y contó que una persona muy cercana a su vida le dio un importante consejo que valoró muchísimo y la hizo mirar la vida de otra manera.

“Louise me dijo: 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?' Y le respondí que sí. Entonces, ella me preguntó: 'Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?'. Le contesté: 'Sigo hasta que doy los pasos bien'. Y ella me respondió: 'Eso es, Jennifer. Sigue bailando siempre'”, indicó.

Marc y López se casaron en el año 2004 en una íntima ceremonia con familiares y amigos. En el año 2011 decidieron poner punto y final a su relación y en el 2014 oficializaron el divorcio.

Sin embargo, llevan una relación cordial por sus mellizos, dejándose ver muy unidos en cumpleaños, presentaciones y eventos de Emme y Max.