Integrante de BLACKPINK presume tierno momento con Punch, el monito viral

Suscríbete a nuestros canales

La cantante tailandesa Lisa, integrante del fenómeno mundial BLACKPINK, volvió a conquistar a sus seguidores en redes sociales al compartir un momento inesperadamente tierno y fue su encuentro con Punch, el mono bebé que se ha convertido en una sensación viral en internet.

A través de sus historias de Instagram, la artista mostró imágenes de su visita al zoológico de Ichikawa, en Japón, donde pudo ver de cerca al pequeño primate que ha enternecido a millones de personas en redes sociales.

Las fotografías no tardaron en multiplicarse en plataformas digitales y generaron miles de reacciones de fanáticos que celebraron el lado más cercano y espontáneo de la estrella del K-pop.

El adorable Punch: la historia detrás del mono que se volvió viral

Punch es un pequeño macaco japonés que se hizo famoso en redes sociales después de que se difundieran videos en los que aparece abrazando un peluche de orangután que utiliza como consuelo.

El animal fue abandonado por su madre poco después de nacer, por lo que los cuidadores del zoológico decidieron darle el peluche para brindarle seguridad emocional. Desde entonces, las imágenes del mono abrazando el juguete se volvieron virales y generaron una ola de empatía en todo el mundo.

El caso de Punch ha sido seguido por millones de usuarios en internet, quienes celebran cada avance en su proceso de adaptación dentro de su grupo de monos.

El momento entre Lisa y el pequeño primate

Durante su visita al zoológico, Lisa decidió llevar como detalle especial un peluche similar al que suele abrazar Punch. En una de las imágenes que compartió en Instagram se la puede ver sosteniendo el juguete mientras observa al pequeño mono.

La artista aparece sonriente, vestida de forma casual con sudadera, jeans y un gorro blanco, mientras intenta llamar la atención del animal utilizando el peluche. El momento enterneció a los seguidores de la famosa tailandesa y, por supuesto, a todos los que aman al querido monito.

Aunque la mayoría de los comentarios celebraron el encuentro entre la cantante y el mono bebé, la publicación también generó debate en redes sociales.

Algunos usuarios criticaron a la artista por compartir ese tipo de contenido mientras, según ellos, no se pronuncia sobre otros temas globales. Estas opiniones provocaron discusiones entre fanáticos y detractores de la cantante en plataformas como X (antes Twitter).

Con más de una década de carrera y una enorme presencia en redes sociales, Lisa se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop asiático. Nacida en Tailandia y formada en Corea del Sur, alcanzó fama mundial tras debutar con BLACKPINK en 2016.