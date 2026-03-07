Sofía Vergara vive incómodo momento con un fotógrafo en París

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de Sofía Vergara en la Semana de la Moda de París terminó generando un momento viral que rápidamente se propagó en redes sociales.

Mientras la actriz caminaba entre decenas de fotógrafos y paparazzi que intentaban captar su atención, uno de ellos gritó para que mirara hacia su cámara, pero lo hizo con una referencia equivocada a su nacionalidad.

La confusión que no le gustó a Sofía Vergara

Al bajarse del automóvil, el fotógrafo la llamó “mexicana” en medio del bullicio, aparentemente con la intención de que volteara hacia su lente. Sin embargo, la reacción de la actriz fue inmediata y contundente. Sin detenerse, corrigió al reportero gráfico con una sola palabra: “¡Colombiana!”.

El breve intercambio quedó registrado en video y comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron la forma directa con la que la actriz aclaró su origen.

Durante el intercambio, la actriz ignoró otros comentarios de los fotógrafos, pero decidió intervenir cuando escuchó la confusión sobre su nacionalidad.

Orgullo por sus raíces colombianas

La actriz nació en Barranquilla y es considerada una de las figuras latinoamericanas más influyentes del entretenimiento internacional.

A lo largo de su carrera, ha participado en producciones televisivas y cinematográficas que la consolidaron como una de las artistas latinas con mayor visibilidad en Hollywood.

Por ello, no es la primera vez que la actriz subraya públicamente su identidad colombiana, algo que forma parte importante de su imagen pública.

Su trayectoria comenzó como modelo y presentadora en América Latina antes de trasladarse a Estados Unidos, donde alcanzó fama mundial en televisión y cine.