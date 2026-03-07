Muere Stephen Hibbert, actor de “Pulp Fiction” y rostro del cine de culto

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del cine despide a una de esas figuras discretas pero profundamente recordadas por los amantes del séptimo arte. El actor y guionista Stephen Hibbert falleció a los 68 años tras sufrir un infarto en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, según confirmó su familia.

Aunque nunca fue una superestrella de Hollywood, Hibbert dejó una huella imborrable gracias a uno de los personajes más extraños y comentados del cine de los años noventa.

La noticia de su fallecimiento ha provocado reacciones entre cinéfilos y profesionales de la industria, que recuerdan su talento, su particular sentido del humor y su capacidad para crear personajes que, incluso sin palabras, lograban permanecer en la memoria del público.

El hombre detrás de 'The Gimp' en “Pulp Fiction”

El papel por el que Hibbert será recordado para siempre fue el de 'The Gimp' en la película “Pulp Fiction”, el icónico filme dirigido por Quentin Tarantino y estrenado en 1994.

En la ficción, su personaje aparece encadenado y vestido con un traje de cuero, sin pronunciar una sola palabra. A pesar de esa ausencia de diálogo, la escena se convirtió en uno de los momentos más comentados y recordados de la película, que con el tiempo se transformó en un auténtico clásico de culto.

La peculiaridad del personaje fue tal que, durante décadas, muchos se preguntaron quién era el actor que se escondía tras la máscara. Con el paso del tiempo, Hibbert asumió con humor ese legado, reconociendo en entrevistas que probablemente sería el crédito más curioso de toda su carrera.

Más que actor: guionista y creativo en televisión

Nacido en 1957 en Fleetwood, Inglaterra, Hibbert desarrolló su carrera entre el Reino Unido y Estados Unidos, convirtiéndose con el tiempo en actor y escritor televisivo. Antes de aparecer en el cine, ya había desarrollado una sólida carrera como guionista en la televisión estadounidense.

Durante los años ochenta y noventa trabajó en programas conocidos como “Late Night with David Letterman”, además de colaborar en series populares como “Boy Meets World” y “Mad TV”.

Su creatividad también se extendió al cine. Fue uno de los coautores de la película “It’s Pat” y participó como script doctor o asesor de guion en diversos proyectos.

Su estilo mezclaba humor absurdo con referencias culturales, una combinación que encajaba perfectamente con el tipo de comedia televisiva que triunfó en Estados Unidos en los años noventa.

Además, Stephen apareció en pequeños papeles en producciones cinematográficas como “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” y “The Cat in the Hat”, ampliando su presencia en la gran pantalla aunque siempre en roles secundarios.