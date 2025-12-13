Muere Peter Greene de "La Máscara": ¿Qué ocurrió con el actor?

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del cine está de luto tras la sorpresiva muerte del actor estadounidense Peter Greene, famoso por sus papeles icónicos como el perturbador Zed en "Pulp Fiction" y el malévolo Dorian Tyrell en "La Máscara".

Greene fue hallado sin vida el pasado viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side de Nueva York, a los 60 años.

Lo que se sabe de la muerte de Peter Greene

El representante del actor, Gregg Edwards, confirmó el fallecimiento y explicó que todavía no se han determinado las causas de la muerte, aunque no se sospecha intervención de terceros.

La policía y el forense continúan investigando, mientras Hollywood rinde homenaje a una figura única del cine de carácter.

La carrera intensa de Peter Greene

Peter Greene construyó su carrera interpretando villanos inolvidables que marcaron a toda una generación de cinéfilos. Aunque muchos lo recordaban por sus papeles más populares en "Pulp Fiction" y "La Máscara" (ambas de 1994), su filmografía es mucho más amplia e intensa.

Su talento para encarnar personajes oscuros, complejos y moralmente ambiguos lo convirtió en uno de los secundarios más valorados de los años 90 y 2000. Algunos de sus roles más destacados incluyen apariciones en:

"Sospechosos habituales"

"Día de entrenamiento"

Series como "The Black Donnellys" y "Chicago P.D."

Nacido 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene inició su carrera en el teatro y la televisión antes de dar el salto al cine en los años 90, donde rápidamente se ganó la reputación de uno de los mejores “villanos” de Hollywood.

Además de su carrera cinematográfica, Greene estaba activo en proyectos que iban más allá de la actuación tradicional. Según su entorno, estaba trabajando en varios proyectos para estrenarse en 2026, incluyendo un largometraje y un documental que exploraba temas sociales complejos.