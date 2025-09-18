Muere trágicamente actor de “Jurassic Park” a sus 46 años

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del 17 de septiembre se conoció la lamentable noticia de la muerte del actor, Brad Everett Young, recordado por su impecable desempeño en producciones como “Grey’s Anatomy”, “Jurassic Park” y “Los Ángeles de Charlie”.

El estadounidense perdió la vida en un impactante accidente automovilístico en Los Ángeles, tenía 46 años y su partida sacude a la industria del entretenimiento. Young no solo se destacaba como actor, sino también por su pasión detrás del lente.

¿Cómo fue el accidente del actor?

Según informes oficiales y declaraciones de su publicista, el actor conducía cuando otro vehículo circulando en sentido contrario por la autopista 134, lo embistió a alta velocidad.

Tras lo sucedido, fue trasladado al hospital con signos vitales, pero, las heridas graves le cobraron la vida poco después. Las autoridades aún investigan las causas exactas del siniestro.

En medio de las averiguaciones trascendieron varias interrogantes: ¿Exceso de velocidad? ¿Fallo mecánico? ¿Alcohol o distracción al volante? En definitiva, todo apunta a un choque frontal inevitable dado el giro contrario, pero, los detalles aún siguen en verificación.

Brad Everett Young: una vida entre cámaras

Aunque el nacido en Virginia soñaba originalmente con ser médico, encontró su vocación artística muy pronto. Apariciones en proyectos como “Grey’s Anatomy”, “Los Ángeles de Charlie” y “Beverly Hills” marcaron su carrera actoral.

Entre otras referencias del artista podemos encontrar: “90210” y “Enchanted”. En cine también tuvo una larga trayectoria. Hizo parte de “Jurassic Park III”, “Los Ángeles de Charlie (versión de cine), “El Artista” y muchas más.

Su segunda pasión, la fotografía, le dio renombre aparte. Retrató a figuras de Hollywood, sus obras pasaron por medios como Vanity Fair, People y otros.

Creó además “Dream Loud”, una organización dedicada a promover programas artísticos y musicales en escuelas de varios estados para fomentar el talento juvenil.