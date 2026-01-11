LVBP

LVBP: Carlos Hernández sufre aparatoso accidente de tránsito

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 11:48 am
Foto: Alejandro van Schermbeek
El lanzador venezolano de los Guardianes de Cleveland, Carlos Hernández, sufrió un accidente de tránsito este domingo 11 de enero en San Félix, según la periodista Georgeny Pérez. En la información, aclara que fue sacado con vida de su automóvil a la espera de conocer su estado de salud actual. 

Asimismo, el serpentinero se encontraría "herido, pero estable y consciente" en una clínica, informó el periodista Raúl Zambrano

El pelotero de 28 años vio acción en esta temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con la organización de los Leones del Caracas. En 17 juegos lanzados, terminó con un récord de cero victorias y una derrota, 12 boletos, 16 ponches y efectividad de 10.05.

Noticia en desarrollo. 

