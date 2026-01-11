LVBP: Magallanes no consigue la fórmula del éxito en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes son el tema del momento en lo que va del Round Robin 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización no solo se encuentra en el último lugar de la clasificación, sino que parece no encontrar la solución para ganar su primer juego en esta fase de la temporada.

El conjunto dirigido por Yadier Molina tiene récord de cero ganados y cuatro perdidos, una situación que ya no solo comienza a tornarse crítica, sino que sus posibilidades de clasificar a la gran final de la pelota criolla van desvaneciéndose.

Pero para ir más profundos, la nave turca no ha tenido las mejores actuaciones desde el regreso del formato del Round Robin en la zafra 2021/2022. No ha logrado imponer la regularidad que históricamente los ha caracterizado y que los ha llevado a ser tan exitosos en este circuito.

Navegantes del Magallanes

Desde la reanudación de este histórico y querido formato de todos los fanáticos, la franquicia magallanera tiene un balance de 23 victorias y 29 derrotas. Además, en condición de visitantes, registran apenas ocho triunfos por 17 reveses, respectivamente.

Estos datos son un reflejo de la poca efectividad y éxito que ha tenido el equipo en estos últimos años y en esta campaña; parece ser la continuación de una situación que ha generado otra cosa que preocupación y frustración en sus miles de fanáticos.

Uno de los principales aspectos por los cuales no han generado los resultados deseados es por su falta de contundencia ofensiva. Si bien es cierto que cuentan con figuras dentro de la alineación que son de alta jerarquía y experiencia en Grandes Ligas, no han podido ser un lineup que dé temor a sus rivales.

Finalmente, la organización de los Navegantes del Magallanes tiene la obligación de buscar soluciones lo antes posible, con la finalidad de tener todas las opciones matemáticas posibles de remontar esta situación y soñar con un nuevo título en la LVBP.