Así se jugará la jornada dominical en el Round Robin de la LVBP

Bravos de Margarita será la novena que tendrá la jornada libre 

Domingo, 11 de enero de 2026 a las 07:55 am
Así se jugará la jornada dominical en el Round Robin de la LVBP
En la jornada de ayer, todas las organizaciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional que siguen con vida completaron la primera fase del Round Robin, no obstante, la acción no se detiene y a continuación te mostraremos los desafíos a disputarse en la jornada dominical.

En esta oportunidad, la novena que tendrá el día de descanso será la de Bravos de Margarita. Mientras que las ciudades que albergarán pelota en esta jornada son la de Maracaibo y Puerto La Cruz.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

-Navegantes del Magallanes vs Águilas del Zulia a las 5:00pm en el estadio Luis Aparicio "El Grande".

-Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui a las 5:30pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Domingo 11 de Enero de 2026
