Demi Moore desvela el ritual secreto con Bruce Willis que marcó su matrimonio

En una reveladora y emotiva aparición pública, Demi Moore abrió el baúl de los recuerdos para compartir una anécdota íntima de su vida junto al legendario actor Bruce Willis, con quien estuvo casada durante 13 años.

Más allá de las películas, alfombras rojas y titulares, la actriz de 63 años desveló un pequeño hábito curioso, tierno y hasta un poco picante que formó parte de su rutina familiar: un ritual semanal que ambos celebraban durante años sin que el mundo lo supiera.

El mágico ritual que unió a Demi Moore y Bruce Willis

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras una proyección especial de la película “Song Sung Blue”, protagonizada por Kate Hudson, Demi sorprendió a los presentes al recordar cómo Bruce Willis instauró lo que él mismo bautizó como “el día de Neil Diamond”.

“Esto es algo bastante personal, pero Bruce todas las semanas celebraba el Día de Neil Diamond”, contó la actriz. Según Moore, el actor se levantaba un día a la semana y ponía a todo volumen la música de Diamond en su casa llenando el ambiente durante horas.

“Yo le preguntaba: ‘¿Qué está pasando?’ Y él respondía: ‘Nada, hoy es el día de Neil Diamond’”. Y aunque comenzó como una broma espontánea se transformó en una especie de tradición musical que repitieron durante años, reflejando esa complicidad entre ambos y su gusto por el icónico cantante.

Un vínculo que perdura

Moore y Willis, quienes contrajeron matrimonio en 1987 y se divorciaron en 2000, compartieron más que una casa: tres hijas y una historia de vida que los ha mantenido unidos incluso después de su separación.

A diferencia de muchas rupturas mediáticas, su relación evolucionó hacia una amistad sólida y profunda, algo que ha sorprendido tanto a fans como a la prensa.

Hoy, con Willis enfrentando los desafíos de una demencia frontotemporal, diagnosticada en 2023, esa relación de respeto y cercanía familiar ha cobrado aún más significado.

La estrella de Hollywood no solo rememoró dulces momentos del pasado, sino que subrayó la importancia de conservar la unión y la presencia familiar en el presente, a pesar de los tiempos difíciles.