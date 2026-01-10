¡Grand Slamp! Junior Alvarado fue el jinete más valioso en la jornada de Gulfstream Park, al lograr 4-4

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 10 de enero se realizó una jornada hípica en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, como parte del mitin invernal del Championship en los Estados Unidos en Norteamérica. En la cual el jinete zuliano Junior Alvarado firmó cuatro montas para igual número de triunfos.

Gulfstream Park: Junior Alvarado brindó su mejor espectáculo

El jockey venezolano Junior Alvarado, quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense, ganó la cuarta carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la sexta, octava y novena de la jornada para coronar el “Grand Slam” del día, el cual le permite sumar sus primeros seis triunfos de la naciente temporada 2026.

Junior Alvarado inició con el triunfo en la cuarta del programa a bordo de Chief Wallabee, presentado por William Mott, el cual registró un tiempo de 1:23.35 (83”1/5) para los 1.400 metros, para arrojar un dividendo de $7.00 a ganador, $3.80 el place y $3.00 el show.

Posteriormente, el venezolano conquistó la sexta carrera en el lomo de Westside Tide, ensillada por Martin Drexler. El ganador detuvo el crono en 1:39.83 (99”4/5) exactos para 1.700 metros en pista de grama. Pagó un dividendo sorpresivo de $39,60 al ganador, $16.40 al place y $8.60 al show.

Junior Alvarado consiguió el “hat-trick” por intermedio del ejemplar Thunderously, ganador de un Maiden Special Weight de $84.000 en la octava carrera de la jornada establecida en Gulfstream Park. Este potro debutante abonó $9,60 a ganador y dejó crono de 1:45.87 (105”4/5) para 1700 metros en pista de arena.

El “Grand Slam” o cuádruple victoria de la jornada la alcanzó con el ejemplar Le Amazonia para el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr., para los colores también connacionales de Vicente Stella Stables LLC, prueba de velocidad en 1.000 metros para yeguas maduras y dejar crono de 55.35 para la distancia. Pagó en la taquilla $7,00 a ganador.

Junior Alvarado, compromisos restantes

El jinete venezolano Junior Alvarado, para la jornada de este domingo en el hipódromo de Gulfstream Park, tendrá la oportunidad de guiar a tres ejemplares. Para retornar la semana próxima a este circuito con importantes compromisos a partir del jueves 15 de los corrientes.

Montas asignadas para el domingo

Primera carrera: Villa Rose para Riley Mott

Segunda carrera: Jim’s Hope para Martín Drexler

Décima carrera: Omaha Storm para Mark Henning

Para la jornada del jueves tendrá cuatro montas y para el viernes cinco adicionales. Además de los compromisos de sábado y domingo.