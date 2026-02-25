Reloj en mano: Los mejores briseos para ganar este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, inicia su programación de este jueves 26 de febrero a las 12:20 p.m. (Hora del Este). La jornada de diez carreras abrirá con un Maiden Claiming de $12,500 en un recorrido de 1 milla y 70 yardas sobre pista sintética, donde nueve yeguas de cuatro años y más disputarán una bolsa de $26,500.

Los ejemplares que "volaron" en sus aprontes

A continuación, presentamos los briseos más relevantes de los purasangres que verán acción este jueves: