Reloj en mano: Los mejores briseos para ganar este jueves en Gulfstream Park

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, inicia su programación de este jueves 26 de febrero a las 12:20 p.m. (Hora del Este). La jornada de diez carreras abrirá con un Maiden Claiming de $12,500 en un recorrido de 1 milla y 70 yardas sobre pista sintética, donde nueve yeguas de cuatro años y más disputarán una bolsa de $26,500.
NOTAS RELACIONADAS
Los ejemplares que "volaron" en sus aprontes
A continuación, presentamos los briseos más relevantes de los purasangres que verán acción este jueves:
-
1ra Carrera: Devilsgoldenfiddle (7) – Registró 800 metros en 48.1 sobre pista de arena buena (Nelson Jones Farm) el pasado 17 de enero.
-
3ra Carrera: Beautiful Crazy (1) – Detuvo el reloj en 36.3 para los 600 metros en la grama de Palm Meadows (por el lado exterior de los conos) el 14 de enero.
-
5ta Carrera: Palace View (IRE) (3) – Destacó el 1 de enero en Palm Meadows con 800 metros en 49.1 sobre arena rápida. En esta misma prueba, Back in the Saddle (10) luce un ejercicio de 800 metros en 48.2 realizado el 19 de enero en la arena de Gulfstream Park.
-
7ma Carrera: Heaven’s Promise (7) – Mostró gran velocidad en la grama firme de Palm Meadows, agenciando 46.2 para los 800 metros el 28 de diciembre.
-
9na Carrera: Muffin Music (1) – Lució en la arena de Payson Park el 16 de enero, cubriendo los 1,000 metros en 1:00.3.
-
10ma Carrera: Rogue Runner (8) – Cerró el 2025 con un excelente apronte de 600 metros en 35.0 sobre la grama firme de Palm Meadows (por la parte externa de los conos).