Godolphin suma otro prospecto al Kentucky Derby con triunfo de Hidden Force

El circuito de Kempton Park, en Inglaterra, albergó este miércoles 25 de febrero una de las competencias clave del Camino al Kentucky Derby en su versión europea. Durante una cartelera nocturna de siete carreras, el protagonismo recayó en una de las pruebas que otorgan puntos directos para la "Carrera por las Rosas".

Hidden Force (GB), bajo la conducción de William Buick y el entrenamiento de Charlie Appleby, dominó con solvencia el European Road To The Kentucky Derby Conditions Stakes. La competencia, disputada en una milla sobre pista sintética (Polytrack), otorgó 20 puntos al ganador.

Ante solo tres rivales, el hijo de Frankel en Winter Lightning demostró su superioridad. Buick, consciente del talento de su conducido, lo mantuvo en el último puesto durante los primeros tramos, permitiendo que el defensor de la seda azul de Godolphin se relajara por completo.

Godolphin domina con Hidden Force en la ruta al Kentucky Derby

Al ingresar en la recta final, Buick llamó a correr y el potro respondió con una facilidad pasmosa. En los últimos 150 metros, pasó de largo para mantener su invicto en dos presentaciones y asegurar su nombre en la tabla clasificatoria del primer peldaño de la Triple Corona estadounidense.

Hidden Force, amplio favorito en las casas de apuestas, derrotó a Venetian Prince, Utmost Good Faith y Tadej, quienes completaron el marcador y recibieron 10, 6 y 4 puntos, respectivamente.

Con este resultado, la tabla de la Ruta Europa-Medio Este se mantiene competitiva. Actualmente es encabezada por Al Haram (IRE), ganador del Saudi Derby (G3) en Riad con 30 puntos, mientras que Hidden Force (GB) se ubica en la cuarta posición con 20 unidades, al igual que Hawk Mountain (IRE) y Brotherly Love (GB)