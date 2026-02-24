Gulfstream Park: En el Fountain of Youth Stakes G2 se enfrentan 11 potros que buscan 50 puntos en la ruta al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 28 de febrero, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, tiene una jornada de 14 competencias, entre las cuales se encuentran nueve stakes (ocho son de Grado) y que en total repartirán más de $2 millones.

El Fountain of Youth Stakes (G2) de 425,000 dólares será una de las pruebas estelares de la cartelera millonaria. Carrera que ofrece puntos en la ruta hacia el Kentucky Derby G1, a una escala de 50-25-15-10-5 puntos a los cinco primeros lugares.

Kentucky Derby: Napoleon Solo encabeza la lista para el Fountain of Youth Stakes (G2)

Napoleon Solo, invicto en dos actuaciones y único ganador de Grado 1 de la nómina, tras una contundente victoria lograda en el Champagne Stakes (G1) el 4 de octubre en el hipódromo de Aqueduct, intentará entrar directamente en la clasificación para el Kentucky Derby (G1) cuando realice su debut en la temporada en el Fountain of Youth Stakes (G2) en distancia de 1,700 en pista de arena el próximo 28 de febrero.

El hijo de Liam’s Map, entrenado por Chad Summers, ha realizado dos briseos fuertes en Palm Meadows este mes, entre ellos uno de cinco furlongs de 1:01.45 el 13 de febrero. El 20 de febrero, cuatro furlongs en :48.45 en su última preparación seria para la prueba del sábado.

Enemigos por considerar para el evento del sábado en Gulfstream Park

Además de Napoleon Solo, hay otros corredores que han demostrado ser prometedores y harán su debut en carreras de grado 2 en Fountain of Youth Stakes con premio de $425,000 en Gulfstream Park. Entre ellos, Commandment, entrenado por Brad Cox, llega tras una impresionante victoria el 3 de enero en el Mucho Macho Man Stakes en este mismo escenario. El hijo de Into Mischief contará con los servicios de Irad Ortiz Jr.

Jackson Hole, invicto de Winstar Farm, CHC y First Go Racing, llevará los servicios de John Velazquez. El hijo de Nyquist, vendido por $1.3 millones en la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland en 2024, ganó su debut en Gulfstream Park el 13 de diciembre y siguió con una victoria en Fair Grounds el 17 de enero. El hijo del ganador del Florida Derby (G1) es entrenado por Todd Pletcher, quien tiene en su magnífico historial profesioanl el Fountain of Youth (G2) cuatro veces.

Luego, están los entrenados por Saffie Joseph Jr., campeón de los entrenadores de la Florida, que estará representado por tres potros: Bravaro, Bull by the Horns y Solitude Dude, invicto en tres carreras, entre ellas el Swale Stakes el pasado 31 de enero en esta arena.

El Fountain of Youth (G2) de 1,700 metros es el siguiente paso en el camino de Gulfstream hacia el Florida Derby (G1), con premio de $1 millón, el 28 de marzo, y otorga 200 puntos a los primeros cinco finalistas.

El programa del 28 de febrero incluye nueve carreras clásicas, ocho de ellas de grado.