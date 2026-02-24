El "Tush Push" sobrevive: la NFL no prohibirá la jugada para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El polémico "Tush Push" (o empujón de trasero) parece haber ganado una batalla más en las oficinas de la NFL. Rich McKay, copresidente del comité de competición, adelantó que no se espera ningún intento de prohibir esta jugada de yardas cortas para la temporada 2026, tras varios meses de intensos debates.

"No he visto ninguna propuesta de equipo al respecto", comentó McKay este domingo durante el NFL Scouting Combine, según reportaron Mike Reiss y Kevin Seifert de ESPN. "Por lo tanto, no me lo imagino sucediendo, aunque en esta liga nunca se sabe".

El fallido intento de 2025

La supervivencia de la jugada no ha sido fácil. Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol de la NFL, confirmó que ya expiró el plazo para que las franquicias presenten propuestas de cambio de reglas.

Cabe recordar que los Green Bay Packers lideraron una cruzada en febrero de 2025 para eliminar la jugada, argumentando preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores y el equilibrio competitivo. Sin embargo, para que una regla cambie en la NFL, se necesita el voto a favor de 24 de los 32 dueños; en aquella ocasión, la propuesta se quedó corta con solo 22 votos.

Las defensas comienzan a descifrar el código

Aunque durante mucho tiempo se consideró una conversión "automática", los números de la temporada 2025 sugieren que el dominio del "Tush Push" podría estar llegando a su techo natural. Las defensas de la liga finalmente están encontrando formas de contrarrestar el empuje masivo.

La tasa de éxito en primeros downs cayó al 76.8% la temporada pasada, un descenso notable frente al 82% de efectividad que mantuvo entre 2022 y 2024. A pesar de esta ligera baja en la eficiencia, los equipos la usaron más que nunca: se ejecutó en 112 ocasiones en 2025, superando las 101 del año anterior. Como era de esperarse, los Philadelphia Eagles (27 intentos) y los Buffalo Bills (17) lideraron la liga en el uso de esta formación.

Innovación en el backfield: más allá del quarterback

El diseño de la jugada también ha evolucionado. Lo que comenzó como un mariscal de campo avanzando mientras era empujado por sus compañeros, ahora tiene nuevas variantes. Equipos como los Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens y Seattle Seahawks han experimentado utilizando a un ala cerrada como el portador del balón, buscando aprovechar un centro de gravedad distinto y mayor potencia física en el punto de ataque.

Sin embargo, el escrutinio arbitral sigue siendo un dolor de cabeza. La victoria de los Eagles sobre los Chiefs (20-17) en septiembre de 2025 puso bajo la lupa la dificultad de los jueces para detectar movimientos ilegales antes del snap debido a la congestión de jugadores en la línea de golpeo.

Nuevas facultades para la repetición instantánea

Más allá del empujón, el comité de competición sí está evaluando otros cambios reglamentarios. Uno de los más llamativos es permitir que los árbitros encargados de la repetición puedan lanzar pañuelos por "actos no deportivos" o conductas ajenas al fútbol que no sean detectadas por los oficiales en el campo en tiempo real.

A pesar de estos ajustes menores, McKay se muestra satisfecho con el estado actual de la liga. "No preveo que este sea un año de grandes cambios en las reglas. El juego está en un buen momento", concluyó, dejando claro que, al menos por ahora, el "Tush Push" seguirá siendo parte del arsenal de la NFL.