Andy Borregales ha grabado su nombre en los libros dorados del deporte venezolano. Tras una campaña brillante con New England Patriots, el pateador se convirtió en el primer representante del país en alcanzar el Super Bowl, despertando el orgullo de la comunidad de Doral en Florida.

Criado en el sur de Florida, la trayectoria de Borregales es un ejemplo de disciplina y determinación en la NFL. Su precisión en los momentos de máxima presión fue clave para el éxito de Patriots en 2026, consolidándose como una de las piernas más confiables del circuito.

La ciudad de Doral celebró oficialmente los logros del criollo, reconociendo su impacto como modelo a seguir para las nuevas generaciones. Este reconocimiento marca apenas el inicio de una carrera que promete elevar el nombre de Venezuela en los escenarios más grandes del fútbol americano.

Andy Borregales del pick global 182 a ser élite en la NFL

Andy Borregales confirma que el número de selección en el draft no define tu lugar en la NFL. Elegido en el pick global 182, el venezolano ha trabajado con disciplina, constancia y confianza en sí mismo; transformándose en un pateador élite que marca diferencia en New England Patriots.

El mejor ejemplo lo tiene en su franquicia con Tom Brady: elegido en el pick 199 y convertido en leyenda. Borregales demuestra que el éxito depende de desarrollarse en el juego, mantenerse sano y aprovechar cada oportunidad. Hoy es referente latinoamericano y pieza clave en la liga.

Números de Andy Borregales con New England Patriots en 2025

Andy Borregales ha logrado una carrera brutal en su primer año en la NFL. Con New England Patriots ha sido determinante para lograr la marca 14-3 con triunfos importantes contra rivales élite: Buffalo Bills con un gol de campo de más de 50 yardas, momento élite en la temporada.

Números de Borregales en temporada regular 2025:

- 17 juegos, 27-32 goles de campo, 84.4% de acierto, 53-55 puntos extras, 96.4% de acierto, 2-2 de 0-19 yardas, 6-6 de 20-29 yardas, 9-8 de 30-39 yardas, 11-7 de 40-49 yardas, 4-4 de 50+ yardas.