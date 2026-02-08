Así fue el Super Bowl LX del venezolano Andy Borregales

Suscríbete a nuestros canales

En medio del naufragio colectivo que sufrieron los New England Patriots en el Levi’s Stadium, hubo figuras que pasaron de ser actores principales a meros testigos de la debacle. Mientras la ofensiva luchaba sin éxito por encontrar un ritmo ante la muralla defensiva de Seattle, el equipo de especialistas quedó relegado a un segundo plano casi testimonial. Fue una noche larga y fría en la banda para el pateador venezolano Andy Borregales, quien llegó a Santa Clara con la ilusión de ser decisivo y terminó siendo una víctima colateral de la inoperancia de su ataque.

El marcador final de 29-13 refleja la crudeza del encuentro, pero también cuenta la historia de un pateador que apenas tuvo oportunidad de calentar la pierna. Durante gran parte del partido, la única acción que vio fue observar cómo los punters intercambiaban despejes o cómo la defensa rival celebraba capturas. Su única intervención real llegó tarde, cuando el partido ya agonizaba y el resultado parecía sentenciado, convirtiendo el punto extra tras el único touchdown que la ofensiva de Drake Maye logró fabricar a duras penas.

La frustración de Andy Borregales en el gran escenario

Para un jugador de su posición, no hay peor sensación que la de la impotencia. Andy Borregales se mantuvo listo en la banda, ensayando movimientos y manteniendo la concentración, esperando una oportunidad de gol de campo que nunca llegó. La defensa de los Seahawks se aseguró de que los Patriots rara vez cruzaran la yarda 30 rival con opciones reales de sumar de a tres, dejando al pateador sin opciones de ayudar a recortar la abismal diferencia en el marcador.

El contraste fue doloroso si se miraba a la otra banda. Mientras Borregales sumaba un solitario punto a su estadística personal, su homólogo en Seattle, Jason Myers, vivía una noche de ensueño rompiendo récords con cinco goles de campo. Fue el reflejo perfecto de dos realidades opuestas: un equipo que capitalizó cada error y otro, el de Nueva Inglaterra, que ni siquiera pudo poner a su pateador en posición de competir. Al final, Andy Borregales se marchó al vestuario con el uniforme limpio y la amarga sensación de no haber podido disparar ni una sola bala en la batalla más importante del año.