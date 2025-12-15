Esto dice Tom Brady sobre salir del retiro y volver a la NFL

Suscríbete a nuestros canales

Tom Brady, reconocido como el mejor jugador en la historia de la NFL y siete veces campeón del Super Bowl, ha afirmado que, a sus 48 años, siente que todavía está en plenas condiciones físicas y mentales para regresar de su retiro y jugar al fútbol americano profesional. Sin embargo, el ex quarterback aclaró que esa posibilidad es "imposible" debido a su actual rol como propietario minoritario de los Las Vegas Raiders.

"La respuesta sería, sí, estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders, así que no puedo salir del retiro", reseñó EFE sobre lo que dijo Brady. El actual analista estelar de FOX Sports se encuentra ahora en una posición ejecutiva que le impide volver a competir. Esta declaración surge en un contexto donde otros veteranos han sorprendido a la liga.

Regreso de Rivers hace replantear a Brady

Brady manifestó no estar sorprendido por el regreso de Philip Rivers a la NFL, quien fue firmado como quarterback de los Indianapolis Colts a sus 44 años después de cinco años de inactividad. Brady mostró su confianza en su colega: "Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición", dijo sobre el debut de Rivers en la semana 15 contra los Seattle Seahawks.

Según Brady, tanto él como Rivers pueden regresar a la NFL a pesar de su edad porque la posición de mariscal de campo se basa en la agilidad mental. Recordó una enseñanza de su época universitaria en Michigan: "La mente es a la física como cuatro es a uno en la posición de quarterback".

Subrayó que, mientras el jugador mantenga la capacidad física para recibir golpes y ganar tiempo en la bolsa de protección, la mente sigue siendo la clave. Finalmente, bromeó sobre el regreso de Rivers, repitiendo una frase que él mismo protagonizó en 2022: "¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso", recordando su propio retiro de 40 días antes de volver a jugar con los Tampa Bay Buccaneers.