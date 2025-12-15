Calendario Kentucky Derby 2026: Las carreras clasificatorias de diciembre que no puedes perderte

Suscríbete a nuestros canales

El Kentucky Derby es la carrera que define una trayectoria; representa la máxima aspiración de cualquier jinete, entrenador y propietario en el hipismo mundial.

El camino hacia "La Carrera de las Rosas" ya está en marcha: Las pruebas clasificatorias comenzaron el pasado 13 de septiembre. Desde esa fecha, el calendario de competición ha avanzado de manera intensa y, hasta ahora, los aspirantes al Derby disputaron un total de catorce carreras que definen los primeros puntos del camino. Solo los mejores asegurarán un puesto en el partidor de Churchill Downs.

Este miércoles 17 de diciembre se disputará la Zen-Nippon Nisai en el Hipódromo Kawasaki, Japón y esta tiene importancia porque es la primera que otorga puntos: 20-10-6-4-2.

Mientras que, el día sábado 20 de diciembre, en el hipódromo de Fair Grounds en New Orleans, Estados Unidos, se correrá el Gun Runner Stakes, reservada para potros de dos años en distancia de 1.700 metros. Los cinco primeros finalistas serán premiados en una escala de 10-5-3-2-1.

La última clasificatoria para la carrera de las rosas se correrá el mismo día sábado 20 de diciembre, está vez en el Remington Park, situado en Oklahoma se correrá el Remington Sprinboard Mile, por lo que el puntaje para esta competencia reservada para dosañeros es el siguiente 10-5-3-2-1.