Cipriano Gil alcanza su primera cifra grande de victorias en Estados Unidos

El hipódromo de Gulfstream Park tuvo la tarde del domingo 14 de diciembre una programación de nueve carreras en el marco del cierre de una nueva semana del Championship Meet que se desarrolla en dicho óvalo, donde el jockey venezolano Cipriano Gil logró una de las victorias de la competencia.

Cipriano Gil llega a 100 triunfos en Estados Unidos

En la séptima carrera de la jornada dominical en el recinto de Hallandale Beach, se corrió un Starter Optional de $33,000 para potras de tres años o más en distancia de 1.000 metros, donde ganó la purasangre Heir to the Roar, del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. y conducida por el criollo Cipriano Gil.

La yegua corrió la distancia en un tiempo de 56,1 y generó un dividendo de $8,80 a ganador, $4,00 el place y $2,80 el show. Fue su primera victoria en siete presentaciones este año y la novena en 30 participaciones en total, para la madura de seis años, hija del semental Do the Roar en Future Heiress por Wildcat Heir, propiedad de Trinidad Enrique Stable.

Para el jockey venezolano Cipriano Gil fue su victoria número 78 del año y la número 100 desde que llegó a Estados Unidos a mediados del 2024. Además, completó los 3 millones de dólares en dinero producido.