A.B. Quintanilla publica desgarrador mensaje por la muerte de su padre Abraham Quintanilla

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr. padre, mánager y mentor de la legendaria 'Reina del Tex-Mex', Selena Quintanilla.

La noticia fue dada a conocer este 13 de diciembre de 2025 a través de un emotivo mensaje de su hijo A.B. Quintanilla, quien compartió palabras cargadas de tristeza y recuerdos familiares.

El doloroso mensaje de A.B. Quintanilla

La confirmación de la muerte de Abraham llegó vía Instagram por parte de A.B. , productor musical y hermano de Selena. En su publicación, que se volvió viral instantes después, escribió: “Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre Abraham Quintanilla Jr. falleció hoy”.

Más allá de la noticia en sí, A.B. expresó el impacto emocional que esta pérdida tiene en su vida. Recordó que “perder a Selena hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí, pero perder a mi papá se siente diferente”.

Asimismo, agregó que siempre se sintió seguro gracias al amor y guía incondicional de su padre, algo que ahora extrañará profundamente, así como también lamentó la situación que vive su madre.

“Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos... Lo siento mucho por mi mamá que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido”, escribió.

Lo que hace aún más dolorosa esta despedida es que la muerte de Abraham coincidió con el propio cumpleaños de A.B., un día que ahora quedará marcado por siempre como un recuerdo trágico y significativo.

El hombre detrás del legado de Selena

Abraham Quintanilla Jr. no solo fue el progenitor de Selena; fue la fuerza impulsora detrás de su carrera musical*. Nacido en 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham fue músico antes de dedicarse a dirigir y producir la carrera de su hija y de su familia como parte del grupo Selena y Los Dinos.

A lo largo de los años, Abraham enfrentó grandes desafíos en una industria dominada por barreras raciales y culturales, trabajando incansablemente para que Selena pudiera brillar mundialmente.

Tras la trágica muerte de su hija en 1995, Abraham se convirtió en custodio de su legado, promoviendo proyectos musicales, producciones audiovisuales y trabajos documentales que mantuvieron viva la memoria de la artista.