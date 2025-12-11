Marc Anthony hace dolorosa confesión a su esposa: "Eso me duele"

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, viven momentos de pura amor, entrega y cariño, que presumen cada vez que pueden en eventos. En una reciente entrevista la Miss Paraguay hizo que su amor relevara momentos, que han dejado al público impactado.

Nadia que se encuentra muy enfocada y entregada a su carrera en la animación, habló con su esposo como toda una profesional para el primer episodio de “ViX Música All Access”. El intérprete de “Qué precio tiene el cielo”, fue muy claro en mencionar lo duro que son las críticas.

Marc se siente dolido

Para el artista que estuvo también casado con Jennifer López y Dayanara Torres, comentó que siente dolor al ver como muchos de sus compatriotas no lo consideran un buen salsero.

“Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueños, y eso duele. No me consideran salsero, he tenido que vivir con eso, pero yo en todo siempre he sido claro y no hay nadie en el mundo que me bastante mi identidad de puertorriqueño", dijo.

Aunque el cantautor y ganador de múltiples premios, no es de hablar de su carrera, vida o situaciones que lo afectan, en la conversación con su esposa fue todo lo contrario, demostrando ser un artista cercano y que las críticas en ocasiones lo mueven.

Respuesta de Nadia

La Miss Paraguay y 1ra finalista del Miss Universo 2021, salió en defensa del padre de su hijo Marquito, asegurando que es envidia por ser un artista tan exitoso que ha logrado enorme reconocimiento a lo largo de su carrera, como 26 Premios Billboard de la Música Latina.

"Es pura envida, porque si hay alguien orgulloso de sus raíces, eres tú, y yo lo sé", expresó la guapa modelo al cantante de 57 años.